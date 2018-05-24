Лобода родила: как проходила беременность певицы

Украинская певица Светлана Лобода во второй раз стала мамой.

Младшая дочь артистки появилась на свет в Лос-Анджелесе, куда Светлана отправилась задолго до родов. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как выглядела певица на протяжении второй беременности.

Свое интересное положение Лобода тщательно скрывала и подтвердила слухи о пополнении в семье лишь на шестом месяце беременности.

"Я бережно отношусь к личной жизни, я артистка, ко мне и так приковано внимание. Если не окружать себя защитной оболочкой, невозможно справиться с огромным количеством любопытных и вовлеченных в мою жизнь людей. Мне было важно сохранить в секрете такое интимное положение максимально долго", - объясняла она.

Первая волна слухов о второй беременности Лободы случилась после выхода клипа на песню "Парень", в котором облегающее платье певицы подчеркнуло некоторые изменения в ее фигуре.

Затем она стала избегать нарядов, которые подчеркивают талию и живот.

❤️иду за тобой Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 21 Фев 2018 в 5:55 PST

Впервые после слухов о беременности Светлана появилась на публике, надев блузку свободного кроя.

Светлана Лобода vokrug.tv

10 марта 2018 года, на шестом месяце беременности, на музыкальной премии BraVo в Кремле Лобода официально объявила о своей второй беременности.

Светлана Лобода

После этого артистка улетела в Лос-Анджелес вместе со своей семилетней дочерью Евой. Там она жила в роскошной частной вилле, готовилась к родам и не прекращала заниматься творчеством.

❤️ Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 3 Апр 2018 в 11:36 PDT

Объявив о беременности, артистка перестала скрывать округлившийся живот.

При этом певица продолжила баловать своих поклонников откровенными снимками.

#Coachella 🤷‍♀️ Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 14 Апр 2018 в 11:23 PDT

Good morning 😘☺️ Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 12 Май 2018 в 8:29 PDT

В апреле Лобода появилась на обложке глянцевого журнала Cosmopolitan, оголив округлившийся живот.

За неделю до родов в сети начали распространять сплетни о том, что Светлана уже тайно родила. Однако певица разоблачила слухи и опубликовала фотографию с беременным животом.

Как сообщал OBOZREVATEL, называть имя отца артистка отказывается. Однако в сети и на страницах таблоидов ходят слухи, что забеременела Лобода от вокалиста знаменитой немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна.