Лобода родила: как проходила беременность певицы

Украинская певица Светлана Лобода во второй раз стала мамой.
Младшая дочь артистки появилась на свет в Лос-Анджелесе, куда Светлана отправилась задолго до родов. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как выглядела певица на протяжении второй беременности.
Свое интересное положение Лобода тщательно скрывала и подтвердила слухи о пополнении в семье лишь на шестом месяце беременности.
"Я бережно отношусь к личной жизни, я артистка, ко мне и так приковано внимание. Если не окружать себя защитной оболочкой, невозможно справиться с огромным количеством любопытных и вовлеченных в мою жизнь людей. Мне было важно сохранить в секрете такое интимное положение максимально долго", - объясняла она.
Первая волна слухов о второй беременности Лободы случилась после выхода клипа на песню "Парень", в котором облегающее платье певицы подчеркнуло некоторые изменения в ее фигуре.
ПРЕМЬЕРА Клипа !!!!!!🧛♀️ ПАРЕНЬ💔 ссылка на полное видео в профиле 😍 . Режиссер: Нателла Крапивина Оператор: Иван Гудков Продюсер: Ярослав Губский (Luck Out Club), Александра Ефимова Актёр: Назар Грабар Монтаж: KPP Film Пост-продакшн: A7:TELEVISION, HDshot, Дарья Гладченко @natellakrapivina @luckoutclub @tina_antonenko @luviofficial @ovechkin_n @nazargrabar @gurych_yurii
Затем она стала избегать нарядов, которые подчеркивают талию и живот.
Впервые после слухов о беременности Светлана появилась на публике, надев блузку свободного кроя.
Светлана Лобода
vokrug.tv
10 марта 2018 года, на шестом месяце беременности, на музыкальной премии BraVo в Кремле Лобода официально объявила о своей второй беременности.
Светлана Лобода
После этого артистка улетела в Лос-Анджелес вместе со своей семилетней дочерью Евой. Там она жила в роскошной частной вилле, готовилась к родам и не прекращала заниматься творчеством.
Объявив о беременности, артистка перестала скрывать округлившийся живот.
ты говорила, что очень свободолюбивый человек. Но двое маленьких детей - это уже отказ от собственной свободы, не находишь? . Я считаю, что дети дают нам крылья, невероятное ощущение внутренней свободы. Потому что ты уже свою главную миссию на земле выполнила👼Тебе есть ради кого жить. В моменты каких-то жизненных неурядиц я всегда вспоминаю глаза Евы. А скоро у меня появится еще одна пара глаз, о которых я буду думать, и точно никогда не сложу руки. Наверное, самое важное в жизни — понимать кто ты и зачем ты здесь. Я - знаю. Поэтому ничто не может ограничить мою свободу 🕊@cosmopolitan_russia
При этом певица продолжила баловать своих поклонников откровенными снимками.
В апреле Лобода появилась на обложке глянцевого журнала Cosmopolitan, оголив округлившийся живот.
-Ты сейчас на пике карьеры. Артист номер 1 в нашей стране и не только. Не боишься выйти из обоймы, если на время остановишься? . -Нет, конечно)) я до седьмого месяца работала без выходных. В рамках тура мы объездили порядка 70 городов, несколько стран, и все это с недельным отпуском в начале января. Да и сейчас я не планирую отдыхать, у меня в Лос Анджелесе назначены съемки, запись альбома, идёт подготовка к грандиозным концертам этой осенью — так что планы большие)). А дети всегда со мной, и Евочка и мой маленький кенгуренок (смеется). Ничего не изменится когда ребенок родится, у меня прекрасные няня, мама, они всегда готовы помочь. Для всего найдутся и время и силы. Я буду идти дальше 🤞☺️ #первоеинтервьюДляЖурналаCosmopolitan @cosmopolitan_russia ❤️ foto @damir_zhukenov Makeup @molchanof hairstyle @kochegov_konstantin
За неделю до родов в сети начали распространять сплетни о том, что Светлана уже тайно родила. Однако певица разоблачила слухи и опубликовала фотографию с беременным животом.
Как сообщал OBOZREVATEL, называть имя отца артистка отказывается. Однако в сети и на страницах таблоидов ходят слухи, что забеременела Лобода от вокалиста знаменитой немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна.