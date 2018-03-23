Лобода приняла участие в создании российского фильма

Опальная украинская певица Светлана Лобода записала саундтрек для российского фильма.
Картина "Гоголь. Вий" выйдет в прокат в России уже 5 апреля 2018 года. Лобода спела главный трек для фильма под названием "Лети", о чем сообщила в своем Instagram-аккаунте (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).
"Скоро.... Наш новый саундтрек "Лети" к фильму "Вий" во всех кинотеатрах страны", - написала в социальной сети Лобода, очевидно имея в виду кинотеатры в России.
Светлана Лобода
Instagram @lobodaofficial
Большинство поклонников Светланы отметили, что очень ждут и премьеры фильма, и презентации полной версии ее песни (сейчас в сети доступен только фрагмент трека). Однако, нашлись и те, кто не пришел в восторг от этой новости.
"Не очень песня", - высказались некоторые комментаторы.
"Что-то все песни пошли на один мотив", - недовольно отметили подписчики Светланы.
Как сообщал "Обозреватель", популярная исполнительница Светлана Лобода готовится во второй раз стать матерью. Артистка уехала в США, где и планирует родить ребенка.