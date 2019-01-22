Лобода показала зрителям в Москве свои голые фото

Украинская поп-дива Светлана Лобода засветила на сцене сольного концерта в Москве свои обнаженные фотографии.

Как пишет "СтарХит", концерт исполнительницы прошел 20 января в одном из крупнейших клубов российской столицы. Вечер отличился рядом высокотехнологичных эффектов, а также внезапным появлением обнаженной Лободы на большом экране.

Фото: starhit.ru

Так, поп-певица, которой довольно скоро после родов удалось вернуть прежнюю физическую форму, в качестве материала для визуализации использовала снимки своей откровенной фотосессии, на которых прикрыла обнаженную грудь руками.

На отдельных фотографиях рядом с обнаженной артисткой видна рука неизвестного мужчины.

Фото: starhit.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская поп-дива Светлана Лобода, которая ранее устроила матерный скандал в аэропорту "Шереметьево" (Москва) из-за того, что ей пришлось пешком идти от самолета к вип-залу, прокомментировала инцидент. Вспышку гнева артистка объяснила тем, что она нетерпима к непрофессионализму.

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