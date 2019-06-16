Лобода показала поразительное сходство с дочерью: архивное фото

Украинская певица Светлана Лобода (LOBODA), которая живет и работает в РФ, показала, какой была в детстве.

На свою страницу в Instagram 36-летняя звезда выложила коллаж, на котором можно увидеть ее 8-летнюю дочь Евангелину. На другой части снимка изображена сама Лобода.

"Слева моя дочь Ева, справа — я. Девочки, рожайте деток — это ваше продолжение, это самое большое счастье! Это то, что останется после вас", — подписала кадр Лобода.

Подписчики артистки отметили, что Ева является настоящей копией звезды в детстве.

Скриншот

Скриншот

Напомним, что Светлана Лобода имеет двоих дочерей: восьмилетняя Евангелина родилась в браке с танцором Андреем Царем. Тильда появилась на свет в 2018 году, имя отца ребенка неизвестно. Поговаривают, что она является ребенком лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Светлана Лобода попала в матерный скандал с Сергеем Лазаревым. Это произошло на вручении российской премии МузТВ-2019.

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