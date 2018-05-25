Лобода показала первое фото новорожденной дочери

Украинская певица Светлана Лобода показала первую фотографию новорожденной дочери, которая появилась на свет 24 мая.

Роды проходили в Лос-Анджелесе, поэтому при рождении вторая дочь артистки получила американское гражданство. Фотографией малышки Светлана поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram.

"Благодарю Тебя за то, что сделал это чудо возможным", - подписала кадр Лобода, видимо, обращаясь к отцу своего второго ребенка. На снимке артистка без стеснения демонстрирует обнаженную грудь и крохотную малышку.

Светлана Лобода с новорожденной дочерью Instagram @lobodaofficial

К слову, имя своего возлюбленного Светлана не раскрывает. Ранее СМИ начали распространять информацию о том, что артистка беременна от солиста культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, и эта новость повлекла ажиотаж в соцсетях.

Незадолго до родов в сети начали распространять информацию о том, что Тилль Линдеманн был выбран менеджментом артистки "для отвода глаз", в то время как настоящим отцом может быть неравнодушный к ней певец Макс Барских.

Светлана Лобода Instagram @lobodaofficial

Напомним, Лобода воспитывает семилетнюю дочь Еву от хореографа Андрея Царя.

Ранее OBOZREVATEL показывал, как проходила беременность Светланы Лободы.