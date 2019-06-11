Лобода показала, что у нее под платьем: пикантное фото

Украинская певица Светлана Лобода вызвала споры пикантным фото, показав, что носит под платьем, в котором получала награду на премии МузТВ-2019.

На своей странице в Instagram она показала снимок, на котором позирует, лежа на полу, а платье задралось до такой степени, что видно нижнее белье.

"За 5 мин. Репетируем везде", – подписала она, пояснив, что фото было сделано перед выходом на сцену.

В комментариях образ Лободы вызвал споры. Многие поклонники восхитились длинными ногами и платьем. Зато вторая половина фолловеров заметила, что платье ужасное.

"Крабовые рукава, платье ужасно", "Ужасное платье", "Платье красивое, рукава дурацкие", "Ужасное платье, безвкусное, на Западе оно тоже бы не прокатило", – написали критики.

Светлана Лобода получила награду на МузТВ Instagram@lobodaofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что российский певец Сергей Лазарев поскандалил с Лободой, обматерив ее на церемонии вручения премии МузТВ. Однако позже артист с юмором отреагировал, намекнув, что такого не было.

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