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Лобода показала, что у нее под платьем: пикантное фото

1.8тЧитать материал на украинском

Украинская певица Светлана Лобода вызвала споры пикантным фото, показав, что носит под платьем, в котором получала награду на премии МузТВ-2019.

На своей странице в Instagram она показала снимок, на котором позирует, лежа на полу, а платье задралось до такой степени, что видно нижнее белье.

"За 5 мин. Репетируем везде", – подписала она, пояснив, что фото было сделано перед выходом на сцену.

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В комментариях образ Лободы вызвал споры. Многие поклонники восхитились длинными ногами и платьем. Зато вторая половина фолловеров заметила, что платье ужасное.

за 5 мин. Репетируем везде.

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

"Крабовые рукава, платье ужасно", "Ужасное платье", "Платье красивое, рукава дурацкие", "Ужасное платье, безвкусное, на Западе оно тоже бы не прокатило", – написали критики.

Лобода показала, что у нее под платьем: пикантное фото
Лобода показала, что у нее под платьем: пикантное фото
Лобода показала, что у нее под платьем: пикантное фото
Лобода показала, что у нее под платьем: пикантное фото
Светлана Лобода получила награду на МузТВ

Светлана Лобода получила награду на МузТВ

Instagram@lobodaofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что российский певец Сергей Лазарев поскандалил с Лободой, обматерив ее на церемонии вручения премии МузТВ. Однако позже артист с юмором отреагировал, намекнув, что такого не было.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Светлана Лобода
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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леня зе
леня зе
я то думал она себе член пришила.
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Raider Raider
Raider Raider
Продажный уродливый транс))))
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