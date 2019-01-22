Лобода напугала поклонников синяками и ссадинами: что произошло

Украинская поп-дива Светлана Лобода показала поклонникам ободранные ноги после концерта в Москве.

Соответствующий снимок певица опубликовала в своем Instagtam, пояснив, что такие травмы получила в результате трехдневного марафона.

"Проснулась, посмотрела на себя в зеркало. Вот и закончился наш трехдневный марафон", – подписала она под снимком.

На фото ноги и руки Лободы покрыты синяками и ссадинами. Поклонники были шокированы результатами работы на сцене.

"А вот и обратная сторона медали", "Будто после побоища, а не концерта сольного", "Ужас. Ну ноги еще как-то понять можно, а руки? Как так", – написали взволнованные пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, на сцене сольного концерта Лобода показала свои обнаженные снимки.

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