Linkin Park трогательно почтили память Честера Беннингтона: яркое фото

В среду, 20 марта, солисту американской группы Linkin Park Честеру Беннингтону могло бы исполниться 43 года. В июле 2017-го музыкант покончил с собой в собственном доме в Лос-Анджелесе.

В день рождения Беннингтона участники Linkin Park на официальных страницах в соцсетях почтили его память яркой фотографией, состоящей и десятков уменьшенных снимков музыканта.

"С днем рождения, Честер", — указали под снимком коллеги вокалиста.

Всего за несколько часов пост группы в Instagram собрал более 300 тыс. лайков. В комментариях поклонники Linkin Park рассказали, каким запомнился им Честер Беннингтон.

Новости Опубликован посмертный трек вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона

Напомним, что солист американской группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой 20 июля 2017 года в своем доме в пригороде Лос-Анджелеса. На момент смерти музыканту был 41 год. В середине декабря также 2017-го Linkin Park выпустили новый альбом One More Light Live, который посвятили ушедшему коллеге и другу.

Честер Беннингтон Фото: instagram.com

Смотрите также на OBOZREVATEL видео последнего концерта Linkin Park с участием Честера Беннингтона в Украине. В июне 2012 года группа посетила Одессу в рамках фестиваля "Просто Рок", на котором отыграла полуторачасовую программу.

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