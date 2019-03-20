МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

Linkin Park трогательно почтили память Честера Беннингтона: яркое фото

455Читать материал на украинском

В среду, 20 марта, солисту американской группы Linkin Park Честеру Беннингтону могло бы исполниться 43 года. В июле 2017-го музыкант покончил с собой в собственном доме в Лос-Анджелесе.

В день рождения Беннингтона участники Linkin Park на официальных страницах в соцсетях почтили его память яркой фотографией, состоящей и десятков уменьшенных снимков музыканта.

"С днем рождения, Честер", — указали под снимком коллеги вокалиста.

Всего за несколько часов пост группы в Instagram собрал более 300 тыс. лайков. В комментариях поклонники Linkin Park рассказали, каким запомнился им Честер Беннингтон.

Новости
Опубликован посмертный трек вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона

Напомним, что солист американской группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой 20 июля 2017 года в своем доме в пригороде Лос-Анджелеса. На момент смерти музыканту был 41 год. В середине декабря также 2017-го Linkin Park выпустили новый альбом One More Light Live, который посвятили ушедшему коллеге и другу.

Честер Беннингтон

Честер Беннингтон

Фото: instagram.com

Смотрите также на OBOZREVATEL видео последнего концерта Linkin Park с участием Честера Беннингтона в Украине. В июне 2012 года группа посетила Одессу в рамках фестиваля "Просто Рок", на котором отыграла полуторачасовую программу.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
США
Тег
Instagram
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения