Лидер "Ленинграда" развелся

Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров развелся со своей женой Матильдой.

Супруги прожили вместе более 11 лет, однако 25 мая Шнуров сделал официальное заявление о разводе на своей странице в социальной сети Instagram.

"С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись. Просьба ко всем СМИ не нарушать наше личное пространство. Спасибо", - написал музыкант.

Отметим, что ранее Матильда в откровенном интервью рассказывала об их с Сергеем непростой семейной жизни. Певец не только позволял себе излишние возлияния, но и завязал романтические отношения на стороне.

Настоящее имя Матильды - Елена (Мозговая). Пару познакомила общая подруга, которая на пару дней прилетела в Москву из США.

Матильда и Сергей Шнуров Instagram @shnurovs

У Шнура и Матильды большая разница в возрасте. Когда они познакомились, ему было за 30, ей — 20. За более чем десять лет совместной жизни супруга стала для Шнура верным соратником. Он называл ее музой и говорил, что Матильда отвечает за его связь с женской половиной внешнего мира.

Многие поклонники Сергея Шнурова убеждены, что на его успех во многом повлияла Матильда. Она, как преданная жена, не только контролировала его дурные привычки, но направляла его энергию и творческие порывы в правильное русло.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Шнуров жестко высмеял личную жизнь президента России Владимира Путина.