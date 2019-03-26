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Лидер Aerosmith: ''Лучший способ залезть женщине в штаны - это одолжить ее джинсы''

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26 марта лидер американских рок-легенд Aerosmith Стивен Тайлер отмечает свой 71 день рождения.

За годы насыщенной карьеры музыкант собрал вокруг себя бесчисленное количество громких историй и заголовков в СМИ, однако далеко не все они оказываются правдивыми. В одной из своих бесед с именитым журналом Rolling Stone Стивен Тайлер согласился рассказать 25 фактов о себе. Мы выбрали из них самые интересные.

Лидер Aerosmith: ''Лучший способ залезть женщине в штаны - это одолжить ее джинсы''

Фото: nme.com

  • Я плавал с дельфинами.

  • Я встречал президента и обнял первую леди.

  • Я пел четыре песни из Abbey Road Полу Маккартни.

  • Я чуть не умер несколько раз.

  • Я медитировал с Далай-ламой.

  • Я люблю подводное плавание на Большом Барьерном рифе.

  • Я охотился и ловил в детстве.

  • Ненавижу пиявок.

  • Я обнял коалу в Австралии.

  • Я люблю летать на дельтаплане, собирать и есть листья с верхушек деревьев.

  • Мир Диснея - мое видение идеального отдыха.

  • Я могу задержать дыхание на две минуты под водой.

  • Я делаю свои собственные мотоциклы Dirico.

  • Я считаю, что лучший способ залезть женщине в штаны - это одолжить ее джинсы.

  • У меня был домашний енот по имени Бандит.

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По версии Rolling Stone, Стивен Тайлер вошел в список "100 величайших певцов". Занял третье место в списке "100 лучших вокалистов всех времен" журнала Hit Parader. В 2001 году имя артиста с группой Aerosmith внесли в "Зал славы рок-н-ролла", а в 2013-м Тайлер, его коллега и друг Джо Перри получили премию основателей ASCAP и были зачислены в "Зал славы авторов песен".

Как писал ранее OBOZREVATEL, 12 треков канадского рэпера Дрейка в 2018 году попадали в первую десятку рейтинга Billboard. Таким образом музыкант побил рекорд культовых британцев The Beatles, которые в 1964 году занимали места в этой же десятке с 11 песнями.

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Персоны
Стивен ТайлерAerosmith
Место
США
Теги
музыкадень рождения
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