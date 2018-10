Личный повар и темная гримерка: вскрылись подробности приезда Стинга в Киев

Британский певец Стинг наведается с концертом в Киев со своим товарищем и коллегой, регги-исполнителем Шегги. Они представят их совместный альбом и споют лучшие хиты музыканта.

При этом, как выяснили журналисты "КП в Украине", компанию Стингу составят еще 30 музыкантов и личный повар тетушка Чарли. В преддверии визита в Киев, певец потребовал убрать в концертном зале VIP-зону, чтобы быть ближе к поклонникам, а также затемнить его гримерку для возможности заняться медитацией.

Фото: neva.today

В столице Украины певец выступит уже 14 ноября - Стинг и ямайский музыкант Шегги представят совместный диск "44/876". В прошлом году британец уже гостил с концертом в столице, и на этот раз потребовал от украинских промоутеров убрать VIP-зону под сценой во Дворце спорта, так как хочет быть ближе к своим зрителям.

Помимо Шегги со Стингом приедут в Киев еще 30 музыкантов. Все оборудование, включая пульты, колонки и даже микрофоны, также привезут из Лондона. Во время концерта певец намерен исполнить 27 треков, среди которых также будут хиты вроде "Englishman in New York", "Shape of My Heart" и "Roxanne".

Настраиваться на концерт Стинг будет при помощи медитации. Стены в его гримерке специально покроют темной тканью, чтобы исполнителя ничего не отвлекало от погружения в себя. Медитацией музыкант увлекается уже около 30 лет.

А вот готовить британцу будет его личный повар тетушка Чарли. Любимый кулинар сопровождает поп-звезду во всех его путешествиях и готовит свои блюда только из местных продуктов, поэтому питаться Стинг будет украинскими овощами и фруктами.

