Лежит в коме: появились устрашающие подробности о состоянии госпитализированной Началовой

Госпитализированную популярную российскую певицу Юлию Началову, которую утром 13 марта подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, ввели в состояние медикаментозной комы.

Состояние артистки резко ухудшилось, врачи борются с последствиями диабетического криза и делают все возможное. Об этом сообщила PR-менеджер артистки Анна Исаева, пишет издание "Говорит Москва" на своем Telegram-канале.

Юлия Началова МК

Новости Украинскую певицу госпитализировали во время гастролей за рубежом

"Первоначально никто не мог подумать, что это приобретёт столь серьезную форму, потому что при поступлении в клинику не было столь серьезных причин и опасений. До сих пор состояние оценивается как тяжелое", – высказалась Исаева.

Как сообщал OBOZREVATEL, Началова была экстренно госпитализирована 11 марта, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болеет в последние годы.

Поначалу менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось – поделилась подробностями в социальных сетях.

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