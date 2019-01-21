''Лежал, стекал кровью'': самая богатая певица Украины поделилась подробностями личной трагедии

Украинская поп-исполнительница Камалия Захур поделилась подробностями личной трагедии – утрате своего домашнего любимца, коня по имени Руи-Сеньор.

Лошадь, которую Камалия считала "другом", "партнером" и "сыном", умерла в воскресенье, 13 января. О том, как артистка перенесла тяжелую утрату, она рассказала изданию OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Мне позвонили с конюшни, сказали, что ему плохо, он упал, не встает. Я все бросила, поехала на конюшню. Он лежал там, истекал кровью. Ему было плохо, больно, у него лопнула опухоль. Он умирал на моих руках, я держала его шею. Чтобы облегчить страдания, ему вызвали врача, но он сказал, что Руи уже не встанет", – разоткровенничалась Камалия.

Камалия вспоминает о своем любимце Руи-Сеньоре

Вспоминая о своем любимце, артистка расплакалась. Она добавила, что ей тяжело даже говорить о случившемся без слез. Также певица поделилась, что впервые увидела Руи-Сеньора на съемках фильма в Литве около 10 лет назад. Более 6 лет лошадь серьезно болела онкологией.

Камалия вспоминает о своем любимце Руи-Сеньоре

Камалия вспоминает о своем любимце Руи-Сеньоре

Напомним, что Камалию Захур называют сегодня самой богатой украинской знаменитостью. В 2003 году певица вышла замуж за мецената и миллиардера Мохаммада Захура, пара поселилась в Великобритании. Спустя 10 лет у супругов родилась двойня.

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