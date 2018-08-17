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Леннон и Маккартни снова вместе: сыновья легенд The Beatles наделали шуму ярким фото

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Сыновья участников группы The Beatles Шон Леннон и Джеймс Маккартни привели в восторг поклонников Ливерпульской четверки совместным фото.

Яркое селфи на личной странице в Instagram опубликовал сын Джона Леннона и Йоко Оно.

На снимке Леннон и Маккартни-младшие изображены с гитарой, что стало причиной разговоров о совместном проекте сыновей легендарных музыкантов. Сами же герои фотографии никак не прокомментировали свою тусовку.

Peekaboo...

Публикация от Sean Ono Lennon (@sean_ono_lennon)

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"Господи, да они же вылитые отцы", "Да! Леннон и Маккартни снова вместе", "Видел бы их Джон...", "Ну признавайтесь уже, что это будет", - поделились восторгом подписчики Леннона-младшего.

Фото в соцсети собрало более 45 тыс. лайков.

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Персоны
The BeatlesДжон ЛеннонПол Маккартни
Объекты
соцсетиInstagram
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