Легенды KISS в Украине: все, что нужно знать о концерте в Киеве

16 июня на НСК "Олимпийский" в рамках прощального тура в Киеве выступят легендарные рокеры KISS. Их шоу славится не только масштабностью и нетленными хитами, но и огромным количеством пиротехники, которого бы хватило на празднование пяти Дней независимости.

В преддверии концерта OBOZREVATEL решил рассказать интересные факты о шоу, которое везет знаменитая четверка в Украину.

KISS Пресс-служба

1. Оборудование – прежде всего. Группа везет его с собой, а это 20 фур, в которых содержится 400 тонн света, звука и пиротехники.

2. Эпическому шоу – большую команду. Вместе с участниками KISS в команду входит 85 человек.

3. Сцена планируется высотой с семиэтажный дом, а это больше 20 метров.

KISS Пресс-служба

4. В техническом райдере KISS прописан интересный момент. Охранники, которые будут стоять у сцены, должны быть снабжены берушами. Программа у группы очень громкая, а это может повлиять на их работу. Перед концертом среди охранников проведут инструктаж. Им расскажут, в какой момент будет громкий звук или очередной пиротехнический взрыв. Тогда-то они и наденут беруши.

KISS Пресс-служба

5. Сценический костюм Джина Симмонса, фронтмена группы, весит 25 килограмм.

6. Еще один любопытный пункт райдера – несколько холодильников с определенной температурой в разных точках сцены, чтобы участники Kiss во время концерта могли попить. Или выпить.

KISS Пресс-служба

7. В первые несколько лет карьеры KISS сами себе накладывали знаменитый макияж. Теперь для этого у них есть специально нанятый гример. Процесс происходит не в гримерке, а в отдельном "мэйк-ап руме".

8. На треке I Was Made For Loving You, гитарист группы Пол Стэнли появится на небольшом подмостке в районе третьей фан-зоны, а потом, держась за лебедку, пролетит аж до главной сцены. И это в 70 лет!

KISS Пресс-служба

9. Cет-лист KISS в этом туре неизменный. 20 песен, которые включают в себя знаковые хиты группы. Ознакомиться с ним можно здесь.

10. И самый главный факт. В Киев KISS везет полноценное шоу, которое группа показывает во всех без исключения странах. Никаких лайт-версий, поэтому фанаты группы могут не переживать. Они увидят одну из главных концертных команд в истории музыки во всем великолепии.

KISS Пресс-служба

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