Легендарный музыкант собрался под венец

Лидер британской группы Muse Мэттью Беллами сделал предложение своей девушке, модели Эли Эванс.

"Мы так счастливы объявить миру, что мы вместе! Всего через несколько дней после моего дня рождения, в самый романтический праздник нашей жизни, мужчина моей мечты попросил меня выйти за него замуж! После слез радости, вздохов шока и разрыва секунды неверия, конечно, я сказала "да"! Я не могу представить нашу жизнь отдельно. Я представляю себе светлое будущее, полное любви и света, семьи и друзей, моменты, которые превращаются в заветные воспоминания и жизнь чистого блаженства", - написала невеста в своем Instagram.

28-летняя Эванс рассказала, что хотела удивить всех на Рождество, однако не смогла больше ждать и поделилась новостью. Музыкант сделал предложение на островах Фиджи, где пара отдыхала.

Для 39-летнего Беллами брак с Эванс станет первым.

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