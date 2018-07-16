Легендарная певица из США показала грудь на сцене: видео курьеза

Американская поп-дива Бритни Спирс случайно оголила грудь во время своего выступления на сцене (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Так, легендарная звезда попала в курьезную ситуацию на концерте в городе Оксон Хилл, штат Мэриленд, США. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Отмечается, что исполнительница во время активного танца резко раскинула руки в стороны и ее грудь буквально "выскочила" из бюстгальтера.

Скриншот из видео Daily Mail

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После она попыталась натянуть лифчик обратно, однако полностью ей этого сделать не удалось. Спирс продолжила выступление, не обращая внимание на произошедшее. Видео с концерта было опубликовано на YouTube, однако запись вскоре была удалена. Копии роликов успели разойтись по многим СМИ.

Скриншот из видео Daily Mail

Отметим, Бритни Спирс выступила в Оксон Хилл в рамках гастрольного тура Piece of Me.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда популярного американского реалити-шоу "Настоящие домохозяйки" (Real Housewives) попала в курьезную ситуацию на вечеринке в одном из кабаре-клубов: во время танца с нее слетело платье.