"Латексная женщина": Полякова вышла в свет в одежде "из секс-шопа"

Известная поп-певица Оля Полякова, которую назвали самой красивой женщиной Украины, пришла на вручение премии "Viva! Самые красивые-2018" в латексном платье.

Об этом свидетельствует снимок, опубликованный в Instagram-аккаунте артистки.

"Одежда из секс-шопа существовала всегда, я в ней, между прочим, двоих детей забацала", - подписала Полякова кадр из церемонии, добавив хештеги "выжить в моде" и "резиновая женщина".

На мероприятии Оля блистала в бежевом латексном платье, дополнив яркий образ нежно-голубыми волосами.

Оля Полякова Instagram @polyakovamusic

Оля Полякова Instagram @polyakovamusic

Оля Полякова Instagram @polyakovamusic

Подписчики артистки бурно отреагировали на ее снимок, отметив, что платье - очень красивое, а саму Полякову назвали "латексной женщиной".

Кроме того, певицу сравнили с украинской исполнительницей Тиной Кароль, которая в последнее время постоянно носит латексные платья разных цветов.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Оля Полякова произвела фурор в сети праздничным фото в купальнике.