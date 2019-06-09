"Курица не поверит": жену Меладзе грубо обозвали в России

Известный блогер Лена Миро считает, что бывшая жена Валерия Меладзе Ирина сама виновата в расставании с певцом.

Об этом блогерша рассказала в комментарии StarHit.

"Я уверена, что можно скрыть лишь измену случайную, но не связь на стороне, которая продолжается много лет. Если ты не замечаешь, как у тебя под носом завелась соперница, то ты просто не хочешь этого видеть, потому что тебе удобно и все устраивает!", - считает Миро.

Валерий с бывшей женой Фото: Legion-Media

"Пока муж сам не признается, пока он сам не пойдет разводиться, курица не поверит даже своим глазам, когда застукает муженька в постели с чужими сиськами", — высказалась блогерша.

Экс-супруга Валерия Ирина откровенно рассказала об изменах супруга, но получила взамен бурю негатива.

Артист на протяжении многих лет скрывал связь с Альбиной Джанабаевой, а потом бросил жену ради артистки. Меладзе жил на две семьи на протяжении нескольких лет.

Меладзе и его новая жена Фото: Социальные сети

По словам самой Ирины, она даже не догадывалась, насколько серьезны чувства ее мужа к Джанабаевой и даже поздравила ее с рождением сына, ведь не знала, что он от Валерия.

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Миро не верит Ирине и считает ее более омерзительной, чем сам Валерий.

"Таких женщин не за что даже жалеть. Они, как пиявки, присосались к мужу и потеряли всякое самоуважение. А тех, кто не уважает себя, и другим не должно быть жалко", — высказалась блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее брата Меладзе известного продюсера Константина тоже заподозрили в измене.

Он целовал грудь и обнимал пышногрудую незнакомку, пока сам Валерий поехал на гастроли в Вену.

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