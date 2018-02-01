Культовая супермодель 90-х показала откровенное фото в постели

Немецкая супермодель Хайди Клум, которая стала одной из самых ярких звезд "Грэмми-2018", опубликовала откровенный снимок в соблазнительном боди.
Фото модель разместила на своей странице в Instagram.
На фото 44-летняя модель запечатлена лежа на кровати в черном боди, в котором была на церемонии "Грэмми". Судя по всему, фото было сделано сразу после завершения мероприятия.
"Дерзкая", - подписала снимок знаменитая модель.
Хайди Клум
Instagram @heidiklum
В комментариях поклонники просто засыпали модель комплиментами, отметив, что она прекрасно выглядит.
"Серьезно миссис К., где вы держите фонтан молодости и запираете хирурга? Вы бросаете вызов возрасту", "Вы останавливаете мое сердце этим снимком", - пишут комментаторы.
Хайди Клум на "Грэмми-2018"
"Ух ты Хайди, для вашего возраста у вас такая за*ница, вы все еще выглядите молодой", - восхищаются поклонники супермодели.
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