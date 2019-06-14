Культовая итальянская актриса сядет в тюрьму за ужин с Путиным: что случилось

Знаменитую итальянскую актрису Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюремного заключения за подделку документов.

Так, оказалось, что звезда комедии "Укрощение строптивого" с Адриано Челентано несколько лет назад проигнорировала спектакль со своим участием, сославшись на ларингофарингит. В то время артистка, как выяснилось, уехала в Россию, где была замечена за ужином с Владимиром Путиным и американским актером Кевином Костнером, пишет News.ru.

Руководству театра она предоставила фальшивую медицинскую справку. Позже Мути была замечена на благотворительном ужине в Санкт-Петербурге.

Орнелла Мути и Путин

Против Мути подали иск, так как за пропущенный фестиваль она получила гонорар в размере 25 тысяч евро. Теперь, чтобы избежать заключения, ей необходимо выплатить неустойку театру в размере €30 тысяч.

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Актриса уже извинилась перед зрителями, отметив, что заболевание не позволяло ей выступать на сцене из-за больных связок. На ужине же необходимости говорить не было.

Орнелла Мути и Владимир Путин на ужине Телеканал СТБ

Решение о тюремном заключении принял Кассационный суд Италии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Орнелла Мути заявила о том, что хотела бы получить гражданство Российской Федерации. Также она отметила, что понимает Россию и эта страна ей очень близка.

После этого Мути приехала в Украину со спектаклем "Суд над ведьмой", однако выступала итальянская звезда в практически пустом зале.

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