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Культовая группа обнародовала обнаженное раритетное фото участников

3.1тЧитать новость на украинском

Культовая музыкальная группа 70-х АВВА обнародовала раритетное фото, на котором все участники изображены обнаженными.

Так, шведский коллектив ранее сфотографировался на фоне государственного флага, а пикантные части тела участники слегка прикрыли фольгой. Откровенное фото опубликовано на официальном Instagram-аккаунте группы.

Столь смелый снимок АВВА обнародовала по случаю Национального дня Швеции, который традиционно отмечается каждый год 6 июня.

Публикация от @abbaofficial

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За короткое время собрал почти 10 тысяч лайков оот их фанатов и подписчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, участники культовой шведской группы АВВА впервые за 35 лет воссоединились, чтобы записать новые песни.

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