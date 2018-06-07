Культовая группа обнародовала обнаженное раритетное фото участников

Культовая музыкальная группа 70-х АВВА обнародовала раритетное фото, на котором все участники изображены обнаженными.

Так, шведский коллектив ранее сфотографировался на фоне государственного флага, а пикантные части тела участники слегка прикрыли фольгой. Откровенное фото опубликовано на официальном Instagram-аккаунте группы.

Столь смелый снимок АВВА обнародовала по случаю Национального дня Швеции, который традиционно отмечается каждый год 6 июня.

Публикация от @abbaofficial 6 Июн 2018 в 3:11 PDT

За короткое время собрал почти 10 тысяч лайков оот их фанатов и подписчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, участники культовой шведской группы АВВА впервые за 35 лет воссоединились, чтобы записать новые песни.