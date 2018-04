Культовая АВВА впервые за 35 лет записала песню

Участники культовой шведской группы АВВА впервые за 35 лет воссоединились, чтобы записать новые песни.

Результатом воссоединения стали две новые композиции. Об этом свидетельствует запись в официальном Instagram-аккаунте коллектива.

"Мы вчетвером считали, что после 35-ти лет будет здорово объединить усилия снова и записать песню. Так мы и сделали", — сообщили участники группы АВВА.

Одна из новых песен под названием "I Still Have Faith In You" будет презентована в декабре 2018 года.

"Мы, может быть, и постарели, но песня новая. И это круто", — отметили в коллективе.

АВВА - один из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки. Группа существовала в 1972—1982 годах. Одними из наиболее известных песен группы являются "Dancing Queen", "Mamma mia", Happy New Year", "Money, Money, Money".

