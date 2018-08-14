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СпортLady

Кудрявцева родила: раскрыто имя ребенка

13тЧитать новость на украинском

47-летняя российская телеведущая и актриса Лера Кудрявцева, которая в понедельник, 13 августа, родила второго ребенка, назвала дочь Марией.

Имя младенцу светская львица выбрала совместно с отцом новорожденной - хоккеистом Игорем Макаровым, передает SUPER, ссылаясь на источники, близкие к звездной паре.

Отметим, в СМИ предполагают, что девочка появилась на свет в США. Кудрявцева якобы воспользовалась услугами элитной клиники Лос-Анджелеса "Седарс-Синай", клиентами которой были многие знаменитости.

Лера Кудрявцева

Новости
Появились первые кадры Лободы на прогулке с новорожденной дочерью

Доченька 😇

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)

Как писал OBOZREVATEL, ранее американская певица Бейонсе откровенно рассказала о тяжелых родах двойни. Во время беременности она весила почти 100 килограммов.

Персона
Лера Кудрявцева
Место
Россия
Объект
дети
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