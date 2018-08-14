Кудрявцева родила: раскрыто имя ребенка

47-летняя российская телеведущая и актриса Лера Кудрявцева, которая в понедельник, 13 августа, родила второго ребенка, назвала дочь Марией.

Имя младенцу светская львица выбрала совместно с отцом новорожденной - хоккеистом Игорем Макаровым, передает SUPER, ссылаясь на источники, близкие к звездной паре.

Отметим, в СМИ предполагают, что девочка появилась на свет в США. Кудрявцева якобы воспользовалась услугами элитной клиники Лос-Анджелеса "Седарс-Синай", клиентами которой были многие знаменитости.

Лера Кудрявцева

Новости Появились первые кадры Лободы на прогулке с новорожденной дочерью

Доченька 😇 Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 13 Авг 2018 в 6:30 PDT

Как писал OBOZREVATEL, ранее американская певица Бейонсе откровенно рассказала о тяжелых родах двойни. Во время беременности она весила почти 100 килограммов.