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''Куда смотрит Дантес?'' Фаны пристыдили Дорофееву за развязное поведение

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Украинскую поп-певицу, вокалистку известной группы "Время и Стекло" Надю Дорофееву пристыдили фанаты в сети - за слишком откровенное поведение с ее коллегой по дуэту.

Надя опубликовала на своей странице в Instagram фото с Алексеем Завгородним (Позитивом), которое было сделано в рамках фешн-фотосессии для глянцевого издания Cosmopolitan. На изображении Дорофеева села на плечо Позитиву, что вызвало волну споров в сети.

Так, большинство фанатов решили, что такое поведение - слишком откровенное и развязное для обоих музыкантов, ведь и Надя, и Алексей имеют семьи.

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Многих также смутил тот момент, что супруги артистов никак не реагируют надовольно близкие взаимоотношения между участниками "Время и Стекло", о чем написали в комментариях под фото.

''Куда смотрит Дантес?'' Фаны пристыдили Дорофееву за развязное поведение

''Куда смотрит Дантес?'' Фаны пристыдили Дорофееву за развязное поведение

''Куда смотрит Дантес?'' Фаны пристыдили Дорофееву за развязное поведение

''Куда смотрит Дантес?'' Фаны пристыдили Дорофееву за развязное поведение

''Куда смотрит Дантес?'' Фаны пристыдили Дорофееву за развязное поведение

''Куда смотрит Дантес?'' Фаны пристыдили Дорофееву за развязное поведение

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фанаты заподозрили Надю Дорофееву в беременности, после того как артистка появилась в прямом эфире танцевального шоу "Танці з зірками", где предстала перед публикой в откровенном обтягивающем наряде. Фаны заметили округлившийся животик популярной певицы.

Персоны
Надя ДорофееваВремя и Стекло
Объект
Мода
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