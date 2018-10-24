''Куда смотрит Дантес?'' Фаны пристыдили Дорофееву за развязное поведение

Украинскую поп-певицу, вокалистку известной группы "Время и Стекло" Надю Дорофееву пристыдили фанаты в сети - за слишком откровенное поведение с ее коллегой по дуэту.

Надя опубликовала на своей странице в Instagram фото с Алексеем Завгородним (Позитивом), которое было сделано в рамках фешн-фотосессии для глянцевого издания Cosmopolitan. На изображении Дорофеева села на плечо Позитиву, что вызвало волну споров в сети.

Так, большинство фанатов решили, что такое поведение - слишком откровенное и развязное для обоих музыкантов, ведь и Надя, и Алексей имеют семьи.

Многих также смутил тот момент, что супруги артистов никак не реагируют надовольно близкие взаимоотношения между участниками "Время и Стекло", о чем написали в комментариях под фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фанаты заподозрили Надю Дорофееву в беременности, после того как артистка появилась в прямом эфире танцевального шоу "Танці з зірками", где предстала перед публикой в откровенном обтягивающем наряде. Фаны заметили округлившийся животик популярной певицы.