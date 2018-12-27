''Куча г**на'': Лолита странно высказалась о конфликте с украинской KAZKA

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская прокомментировала скандал с популярной группой KAZKA, Украины, которая ранее отказалась ехать на российскую премию "Песня года".

Так, артистка вскользь отметила, что не осуждает украинских музыкантов, так как "на них вылилась целая куча г**на", однако при этом прозвучали и весьма резкие комментарии в адрес KAZKA. Об этом Милявская рассказала в интервью, опубликованном на YouTube-канале "Крючок TV" (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"КАZКА у нас в России на первом месте во многих хит-парадах, но они решили не ехать получать премию "Песня года". Смотрите, "Песня года" будет проходить в Германии, КАZКА была заявлена в рекламе, а потом отказалась. То есть они сперва дали согласие, а потом передумали. Сказали, что не поедут, потому что на них обрушилась куча г**на. Ну, бл**ь, ну не приехали вы, ребята. Но это не значит, что кто-то кого-то оскорбил", – жестко прокомментировала конфликт Лолита.

Лолита Милявская Скриншот из видео

Также стоит отметить, Милявская приняла участие в съемках спорного ролика, где российские звезды иронично воссоздали сюжет клипа на песню "Плакала". Артистку спросили, зачем она приняла участие в таком своеобразном высмеивании группы из-за отказа ехать на вручение премии.

"Актеры плакали, а во второй части смеялись, в стиле– не приехали, ну и х*ен с вами", – подчеркнула ведущая "Крючок TV".

Лолита Милявская Скриншот из видео

"Там не было иронии. Все плакали. Я записала только слезу. И думала, что все в клипе будут плакать оттого, что Украина не приехала на "Песню года". Я не видела финал", – пояснила Лолита.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в интервью Лолита Милявская назвала Крым частью Украины, отметив, что осуждает любую войну и не участвует в политических играх. Своим высказыванием артистка разгневала россиян. Так, ряд российских изданий тут же процитировал певицу, что стало причиной яростных дискуссий в комментариях.

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