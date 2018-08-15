Кто представит Украину на "Мисс Вселенная-2018": яркие фото красотки

Украину на конкурсе "Мисс Вселенная-2018" в Бангкоке (Таиланд) представит 23-летняя одесситка Карина Жосан, которая в ночь на 15 августа стала победительницей конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2018".
В ходе конкурса эффектная блондинка привлекла внимание судей не только модельной внешностью, но и смышленностью, которую проявила в ходе интеллектуального конкурса. OBOZREVATEL собрал лучшие фото, а также более детальную информацию о представительнице Украины на международном конкурсе красоты.
В 2017 году Карина Жосан окончила Одесскую академию пищевых технологий, куда девушка поступила на специальность гостинично-ресторанный и туристический бизнес. При этом за плечами украинки уже немалый опыт работы в модельной сфере - с 16 лет она работает профессиональной моделью в Азии и Европе.
О выступлении на конкурсе красоты "Мисс Украина Вселенная" Карина мечтала с 12 лет, с момента, когда впервые посмотрела его по телевизору. В ночь мероприятия в зале одесситку поддерживали ее мама и подруги.
Что бы вы ближе могли познакомится с участницами конкурса @missukraine_universe,наши организаторы решили задать нам интересные и достаточно глубокие вопросы! Поэтому всем тем,кто хочет познакомиться со мной поближе,делюсь с вами моими ответами,в которых вы можете узнать некие факты обо мне🤗 1)Какая книга произвела самое большое влияние на формирование вашей личности? -С момента как я научилась читать и по сей день,мне посчастливилось прочесть не мало книг разных жанров и авторов,и по какой-то чудной случайности ,в мои руки попадали именно те книги,которые отображали мою жизнь именно на момент их прочтения. Не могу выделить какую-то одну,каждая из прочитанных книг меня чему-то научили,о чем-то заставили задуматься. Просто скажу о том,что последняя мною прочитанная книга ,это работа Робина Шарма "Монах который прощал свой Ferrari"! Всем рекомендую! 2)Какими волонтерскими проектами Вы занимались и какие хотели бы воплотить в жизнь? -Это очень свежий для меня вопрос)Именно в этом году,буквально пару месяцев назад я участвовала в крупной благотворительной акции для привлечения средств в помощь детям сиротам Кении. Это только начало! Мне бы очень хотелось иметь возможность реализоваться в этом в родной стране,так как подобная проблема,к огромному сожалению,нам тоже не чужда. 3)Охарактеризуйте себя в трёх словах -Целеустремленная! Отзывчивая! Ответственная! И как говорят у нас в Одессе: "И это только РАЗ!" 4)Если не красота спасёт мир,тогда что? -У меня перманентное отношение к этому определению. Я считаю,что мир спасёт разум и чувство меры,но если при этом разум будет хорош собой ,то наши шансы на спасение только увеличатся😉 5)Расскажите про любовь в вашей жизни? -С самого моего рождения я нахожусь в атмосфере абсолютной любви. Любовь в семье,любовь в воспитании и формировании меня как личности. Любовь-главная движущая сила человека и все в моей жизни за что бы я не бралась и чем бы не занималась спровоцированно великой силой любви. 6)Если Ваше имя прозвучит в финале конкурса "Мисс Украина Вселенная 2018" и вас голосят победительницей конкурса,какая будет Ваша первая мысль? Читайте ниже⬇️
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На подиуме Карина чувствовала себя вполне уверенно, судя по активности девушки в Instagram, где за ее жизнью сегодня следят без малого 50 тыс. подписчиков, к подобным пышным мероприятиям ей не привыкать.
Модель знакома с украинским бомондом, в том же социальном профиле можно отыскать ее совместные фото с рядом знаменитостей: Верой Брежневой, Позитивом из группы "Время и Стекло" и даже Михеилом Саакашвили.
Напомним, по итогам конкурса "Мисс Украина Вселенная-2018" модель Анна Дурицкая стала четвертой вице-мисс, звание второй вице-мисс досталось Валерии Рябченко, первой - Наталии Болюх. Финал "Мисс Вселенная", на котором Украину представит Карина Жосан, пройдет 17 декабря в Бангкоке.
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