Кто представит Украину на "Мисс Вселенная-2018": яркие фото красотки

Украину на конкурсе "Мисс Вселенная-2018" в Бангкоке (Таиланд) представит 23-летняя одесситка Карина Жосан, которая в ночь на 15 августа стала победительницей конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2018".

В ходе конкурса эффектная блондинка привлекла внимание судей не только модельной внешностью, но и смышленностью, которую проявила в ходе интеллектуального конкурса. OBOZREVATEL собрал лучшие фото, а также более детальную информацию о представительнице Украины на международном конкурсе красоты.

В 2017 году Карина Жосан окончила Одесскую академию пищевых технологий, куда девушка поступила на специальность гостинично-ресторанный и туристический бизнес. При этом за плечами украинки уже немалый опыт работы в модельной сфере - с 16 лет она работает профессиональной моделью в Азии и Европе.

О выступлении на конкурсе красоты "Мисс Украина Вселенная" Карина мечтала с 12 лет, с момента, когда впервые посмотрела его по телевизору. В ночь мероприятия в зале одесситку поддерживали ее мама и подруги.

На подиуме Карина чувствовала себя вполне уверенно, судя по активности девушки в Instagram, где за ее жизнью сегодня следят без малого 50 тыс. подписчиков, к подобным пышным мероприятиям ей не привыкать.

Модель знакома с украинским бомондом, в том же социальном профиле можно отыскать ее совместные фото с рядом знаменитостей: Верой Брежневой, Позитивом из группы "Время и Стекло" и даже Михеилом Саакашвили.

Напомним, по итогам конкурса "Мисс Украина Вселенная-2018" модель Анна Дурицкая стала четвертой вице-мисс, звание второй вице-мисс досталось Валерии Рябченко, первой - Наталии Болюх. Финал "Мисс Вселенная", на котором Украину представит Карина Жосан, пройдет 17 декабря в Бангкоке.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, самая дорогая plus size-модель восхитила фанов обнаженным телом на пикантных фотографиях в соцсети.