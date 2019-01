Кто представит Россию на Евровидении-2019: главное

В сети не утихает ажиотаж вокруг информации о представителе России на песенном конкурсе Евровидение-2019. Повышенный интерес к этой теме, очевидно, спровоцирован тем, что имя артиста должны были назвать еще в середине января, однако местные организаторы до сих пор молчат. В это время тема обрастает всевозможными слухами и домыслами, героями которых уже успели стать едва ли не все сливки российского шоубиза: от Егора Крида до Аллы Пугачевой.

"Нет" открытым национальным отборам

В отличие от множества европейских стран, в том числе и Украины, Россия отказалась от проведения открытых национальных отборов претендента, которые дают возможность всем заинтересованным гражданам поучаствовать в выборе артиста-представителя. Верховенствует в этом местный телеканал "Россия 1", если точнее, то крупнейший в стране медиахолдинг ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания). На правах организатора группа уполномоченных лиц, обычно именуемых "экспертами", выбирает исполнителя и объявляет о своем решении во всеуслышание.

Специалисты якобы опираются на опыт, узнаваемость исполнителя, его достижения в сфере шоу-бизнеса, вокальные данные и потенциальные возможности внутри конкурса. Вокруг представителя формируется команда, обычно состоящая из продюсеров, сонграйтеров и других "шишок" отрасли.

Поговаривают, организаторы ежегодно составляют некий шорт-лист потенциальных участников и проводят свой закрытый конкурс. В компании это всячески отрицают, мол, выбор падает на одного конкретного представителя, которого считают наиболее актуальным на момент проведения конкурса.

Когда же в России назовут имя представителя

На этот вопрос сегодня не отвечает уже никто. Что еще более странно, компания не объясняет причины задержки, ведь прежде сообщалось, что имя представителя страны назовут в середине января.

При этом упрекать организаторов, по правде, не в чем. Ведь всеобщие правила конкурса позволяют выбирать претендента вплоть до марта 2019 года.

Кого называют главными претендентами

Филипп Киркоров и Егор Крид Фото: super.ru

Вопреки тому, что компания отрицает наличие так называемого шорт-листа, по страницам таблоидов уже вторую неделю гуляют слухи, что в этом году организаторы выбирали между Филиппом Киркоровым, Сергеем Лазаревым, Ольгой Бузовой, выходцем из Украины Александром Панайотовым, Егором Кридом и еще парой менее известных молодых коллективов (да, телеканал якобы не отрицает, что впервые за долгое время на Евровидение может поехать группа, а не певец/певица).

Градус интереса настолько подогрел дискуссии и попытки угадать кандидата, что среди имен вероятных претендентов всплыло даже имя российской примадонны, 69-летней Аллы Пугачевой. Примечательно, что артистка уже принимала участие в Евровидении-1997 (в Ирландии). Там она выступила с песней "Примадонна", которая принесла ей 15 место среди 25-ти участников того года.

И все же выше остальных оценивают сегодня шансы поп-певца Сергея Лазарева, для которого, в случае правдивости слухов, Евровидение-2019 станет уже вторым. Певец представлял Россию на конкурсе 2016 года в Стокгольме, там он занял 3 место, уступив Австралии и Украине. Теперь же, по мнению журналистов, Лазарев стремится повторить судьбу коллеги Димы Билана - вернуться на Евровидение за победой. В подтверждение этой версии издания указали и на то, что гастрольный график артиста на 2019 год уже расписан вплоть до апреля, однако на май, когда в Израиле состоится конкурс, концертов у Лазарева нет.

Почему Лазареву одновременно пророчат успех и провал

17 января на официальном сайте Евровидения появились первые ставки букмекеров. На данный момент в списке из 42 стран-участниц по-прежнему лидирует Россия. Примечательно, что за три с лишним месяца до начала конкурса многие страны-участницы еще даже не определились со своими представителями, в их число входят и страна-фаворитка, что ставит прогнозы под сомнение.

Сергей Лазарев Фото: facebook.com

Одна из версий, по которой так высоко могут оценивать шансы России - слухи об участии в конкурсе Сергея Лазарева. В 2016 году певец запомнился зрителям высокотехнологичным шоу и вполне форматной песней You are the only one, которая позже угодила в различные тематические рейтинги Евровидения. Сам же исполнитель внешне привлекателен, артистичен, обладает харизмой, это и дает ему уверенную позицию в рейтинге букмекеров, если, конечно, разговоры о его билете в Израиль, не окажутся лишь болтовней таблоидов.

10-ка букмекерских фаворитов по состоянию на 13:00 31 января Скрин: eurovisionworld.com/odds

Наряду с этим некоторые предрекли повторному участию Лазарева в Евровидении неминуемый провал. В частности, таким мнением в своей авторской статье поделился и российский журналист Михаил Панюков, указавший на мизерные шансы понравиться зрителю конкурса снова. Прежде вернуться на Евровидение и завоевать победу удавалось лишь двум артистам - ирландской певице Линде Мартин и вышеупомянутому Диме Билану. Остальные падали в списке итогов гораздо ниже.

Более того, как отметил автор, сегодня России вряд ли может надеяться на поддержку Украины, голосов от соседних стран тоже не будет так много как прежде, изменилось отношение к государству и в Европе. Поэтому, подчеркнул Панюков, против Лазарева играет не только статистика конкурса.

