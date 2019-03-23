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Кто получил заветные розы в третьем выпуске "Холостяк-9": фото девушек

1.3тЧитать материал на украинском

В пятницу, 22 марта, в третьем выпуске романтичного шоу "Холостяк-9" заветные розы получили не все участницы проекта.

Из 15 девушек осталось всего 12: Юлия, Анастасия, Элизабет, Дина, Аня, София, Лилия, Марина, Наташа, Оля, Даша и Вика. Проект покинули Юля, Лиля и Каролина.

Кто получил заветные розы в третьем выпуске "Холостяк-9": фото девушек

Instagram@holostyakstb

Холостяк 9. Выпуск 3

Холостяк 9. Выпуск 3

Instagram@holostyakstb

Церемония вручения роз была необычной. Главный герой Никита Добрынин решил объявить о своем решении на пикнике. Некоторые участницы знали о том, что пройдут в следующий выпуск еще до этого. На свиданиях Холостяк вручил цветы Вике, Дине и перед самим пикником Даше.

Новости
"Было страшно": как прошло самое экстремальное свидание на шоу "Холостяк-9"
Вика

Вика

Instagram@holostyakstb

Даша

Даша

Instagram@holostyakstb

Кто получил заветные розы в третьем выпуске "Холостяк-9": фото девушек

Instagram@holostyakstb

Дина

Дина

Instagram@holostyakstb

Остальных девушек Никита одарил знаками отличия практически без объяснений. Исключением оказалась Оля. Как выяснилось, Добрынина расстроило видеообращение, которое она ему присылала. Девушка рассказывала, что не чувствует преимущества от телефона, который он подарил ей во втором выпуске.

Оля

Оля

Instagram@holostyakstb

"Я на это шла смело, осознавая риски. Я не понимаю, эту жесть с телефоном. Это была твоя инициатива?" – спрашивала Оля в обращении.

Никита отвел ее в комнату, из-за чего девушка уже подумала, что выбывает из проекта. Он пояснил, что участница хотела к себе особенного отношения, потому он нарушил правило.

"У нас есть с тобой связь, но есть и другие (девушки. – ред.). Я хочу, чтобы ты это понимала", – сказал ей Никита.

Оля

Оля

Instagram@holostyakstb

В итоге Оля получила заветную розу, так как Добрынин решил дать ей еще один шанс. Многие девушки подумали, что он сжалился и решил посмотреть, как она себя будет вести в четвертом выпуске.

Юлия

Юлия

Instagram@holostyakstb

София

София

Instagram@holostyakstb

Лилия

Лилия

Instagram@holostyakstb

Марина

Марина

Instagram@holostyakstb

Элизабет

Элизабет

Instagram@holostyakstb

Наташа

Наташа

Instagram@holostyakstb

Кто получил заветные розы в третьем выпуске "Холостяк-9": фото девушек

Instagram@holostyakstb

Кто получил заветные розы в третьем выпуске "Холостяк-9": фото девушек

Instagram@holostyakstb

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина
Тег
Холостяк-9
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