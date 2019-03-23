Кто получил заветные розы в третьем выпуске "Холостяк-9": фото девушек

В пятницу, 22 марта, в третьем выпуске романтичного шоу "Холостяк-9" заветные розы получили не все участницы проекта.
Из 15 девушек осталось всего 12: Юлия, Анастасия, Элизабет, Дина, Аня, София, Лилия, Марина, Наташа, Оля, Даша и Вика. Проект покинули Юля, Лиля и Каролина.
Instagram@holostyakstb
Холостяк 9. Выпуск 3
Instagram@holostyakstb
Церемония вручения роз была необычной. Главный герой Никита Добрынин решил объявить о своем решении на пикнике. Некоторые участницы знали о том, что пройдут в следующий выпуск еще до этого. На свиданиях Холостяк вручил цветы Вике, Дине и перед самим пикником Даше.
Вика
Instagram@holostyakstb
Даша
Instagram@holostyakstb
Instagram@holostyakstb
Дина
Instagram@holostyakstb
Остальных девушек Никита одарил знаками отличия практически без объяснений. Исключением оказалась Оля. Как выяснилось, Добрынина расстроило видеообращение, которое она ему присылала. Девушка рассказывала, что не чувствует преимущества от телефона, который он подарил ей во втором выпуске.
Оля
Instagram@holostyakstb
"Я на это шла смело, осознавая риски. Я не понимаю, эту жесть с телефоном. Это была твоя инициатива?" – спрашивала Оля в обращении.
Никита отвел ее в комнату, из-за чего девушка уже подумала, что выбывает из проекта. Он пояснил, что участница хотела к себе особенного отношения, потому он нарушил правило.
"У нас есть с тобой связь, но есть и другие (девушки. – ред.). Я хочу, чтобы ты это понимала", – сказал ей Никита.
Оля
Instagram@holostyakstb
В итоге Оля получила заветную розу, так как Добрынин решил дать ей еще один шанс. Многие девушки подумали, что он сжалился и решил посмотреть, как она себя будет вести в четвертом выпуске.
Юлия
Instagram@holostyakstb
София
Instagram@holostyakstb
Лилия
Instagram@holostyakstb
Марина
Instagram@holostyakstb
Элизабет
Instagram@holostyakstb
Наташа
Instagram@holostyakstb
Instagram@holostyakstb
Instagram@holostyakstb
Как сообщал OBOZREVATEL:
"Холостяк-9" стартовал 8 марта 2019 года. Участницы всячески старались удивить главного героя.
На первую вечеринку пришли и близкие друзья Никиты – Слава Каминская и Сергей Чеботаренко. Пока он приглашал девушек на тет-а-тет, они общались с остальными участницами.
Позже стало известно, кого именно выбрал Холостяк. Были опубликованы фото девушек с заветными розами. Никита Добрынин оценил первую вечеринку, рассказав, как воспринял девушек.
Во втором выпуске Никита пригласил двух участниц в Египет на двойное свидание.
Холостяк нарушил правила, подарив участнице телефон. Все подробности второго выпуска.
В третьем выпуске произошел первый поцелуй в этом проекте.
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