Кто получил заветные розы в третьем выпуске "Холостяк-9": фото девушек

В пятницу, 22 марта, в третьем выпуске романтичного шоу "Холостяк-9" заветные розы получили не все участницы проекта.

Из 15 девушек осталось всего 12: Юлия, Анастасия, Элизабет, Дина, Аня, София, Лилия, Марина, Наташа, Оля, Даша и Вика. Проект покинули Юля, Лиля и Каролина.

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Холостяк 9. Выпуск 3 Instagram@holostyakstb

Церемония вручения роз была необычной. Главный герой Никита Добрынин решил объявить о своем решении на пикнике. Некоторые участницы знали о том, что пройдут в следующий выпуск еще до этого. На свиданиях Холостяк вручил цветы Вике, Дине и перед самим пикником Даше.

Вика Instagram@holostyakstb

Даша Instagram@holostyakstb

Instagram@holostyakstb

Дина Instagram@holostyakstb

Остальных девушек Никита одарил знаками отличия практически без объяснений. Исключением оказалась Оля. Как выяснилось, Добрынина расстроило видеообращение, которое она ему присылала. Девушка рассказывала, что не чувствует преимущества от телефона, который он подарил ей во втором выпуске.

Оля Instagram@holostyakstb

"Я на это шла смело, осознавая риски. Я не понимаю, эту жесть с телефоном. Это была твоя инициатива?" – спрашивала Оля в обращении.

Никита отвел ее в комнату, из-за чего девушка уже подумала, что выбывает из проекта. Он пояснил, что участница хотела к себе особенного отношения, потому он нарушил правило.

"У нас есть с тобой связь, но есть и другие (девушки. – ред.). Я хочу, чтобы ты это понимала", – сказал ей Никита.

Оля Instagram@holostyakstb

В итоге Оля получила заветную розу, так как Добрынин решил дать ей еще один шанс. Многие девушки подумали, что он сжалился и решил посмотреть, как она себя будет вести в четвертом выпуске.

Юлия Instagram@holostyakstb

София Instagram@holostyakstb

Лилия Instagram@holostyakstb

Марина Instagram@holostyakstb

Элизабет Instagram@holostyakstb

Наташа Instagram@holostyakstb

Instagram@holostyakstb

Instagram@holostyakstb

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