Кто получил розы в четвертом выпуске "Холостяк-9": фото девушек

В четвертом выпуске шоу "Холостяк-9" осталось всего 10 участниц, которые получили заветные розы.

В проекте остались: Элизабет, Лилия, Даша, Дина, Наташа, София, Виктория, Марина, Оля и Юля. OBOZREVATEL следил за развитием событий.

Некоторые участницы получили розы еще до официальной церемонии. Ими оказались Марина, София и Оля, с которыми он проводил свидания или общался по телефону.

София и Марина holostyakstb / instagram

Оля holostyakstb / instagram

Марина holostyakstb / instagram

София holostyakstb / instagram

На церемонии вручения роз осталось всего шесть цветков, из-за чего у участниц началась паника. Некоторых главный герой Никита Добрынин вызвал почти сразу, а некоторым пришлось провести с ним откровенную беседу.

Юлю Никита вызвал на разговор, потому что она была очень сдержанной на протяжении уже двух свиданий.

Юля holostyakstb / instagram

"Мне показалось, что для тебя важнее получить розу, чем пообщаться. Это возможность рассказывать свою историю", – заявил ей Никита.

Он не хотел постоянно повторяться, а Юля не хотела ошибиться. Он ей понравился, возникла симпатия. Но такой расклад Никиту не совсем устраивал, потому ему пришлось решаться, дарить ли ей розу.

Наташа такжечуть не лишилась волос на голове, ведь она оказалась в группе девушек, которые точно идут на выход. К тому же, у Никиты не было для нее традиционного цветка. Он подарил ей свечку, которую они сделали на групповом свидании, осчастливив девушку.

Наташа holostyakstb / instagram

holostyakstb / instagram

holostyakstb / instagram

holostyakstb / instagram

holostyakstb / instagram

holostyakstb / instagram

holostyakstb / instagram

Как сообщал OBOZREVATEL:

В четвертом выпуске Добрынин подарил розы сразу трем участницам еще до конца выпуска. Ими оказались Марина, София и Оля.

Проект покинули Аня и Настя, с которыми Никита так и не смог найти общий язык.

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