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Кто получил розы в четвертом выпуске "Холостяк-9": фото девушек

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В четвертом выпуске шоу "Холостяк-9" осталось всего 10 участниц, которые получили заветные розы.

В проекте остались: Элизабет, Лилия, Даша, Дина, Наташа, София, Виктория, Марина, Оля и Юля. OBOZREVATEL следил за развитием событий.

Кто получил розы в четвертом выпуске "Холостяк-9": фото девушек

Некоторые участницы получили розы еще до официальной церемонии. Ими оказались Марина, София и Оля, с которыми он проводил свидания или общался по телефону.

София и Марина

София и Марина

holostyakstb / instagram

Оля

Оля

holostyakstb / instagram

Марина

Марина

holostyakstb / instagram

София

София

holostyakstb / instagram

На церемонии вручения роз осталось всего шесть цветков, из-за чего у участниц началась паника. Некоторых главный герой Никита Добрынин вызвал почти сразу, а некоторым пришлось провести с ним откровенную беседу.

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Юлю Никита вызвал на разговор, потому что она была очень сдержанной на протяжении уже двух свиданий.

Юля

Юля

holostyakstb / instagram

"Мне показалось, что для тебя важнее получить розу, чем пообщаться. Это возможность рассказывать свою историю", – заявил ей Никита.

Он не хотел постоянно повторяться, а Юля не хотела ошибиться. Он ей понравился, возникла симпатия. Но такой расклад Никиту не совсем устраивал, потому ему пришлось решаться, дарить ли ей розу.

Наташа такжечуть не лишилась волос на голове, ведь она оказалась в группе девушек, которые точно идут на выход. К тому же, у Никиты не было для нее традиционного цветка. Он подарил ей свечку, которую они сделали на групповом свидании, осчастливив девушку.

Наташа

Наташа

holostyakstb / instagram

Кто получил розы в четвертом выпуске "Холостяк-9": фото девушек

holostyakstb / instagram

Кто получил розы в четвертом выпуске "Холостяк-9": фото девушек

holostyakstb / instagram

Кто получил розы в четвертом выпуске "Холостяк-9": фото девушек

holostyakstb / instagram

Кто получил розы в четвертом выпуске "Холостяк-9": фото девушек

holostyakstb / instagram

Кто получил розы в четвертом выпуске "Холостяк-9": фото девушек

holostyakstb / instagram

Кто получил розы в четвертом выпуске "Холостяк-9": фото девушек

holostyakstb / instagram

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кому "Холостяк" отдаст свое сердце - читай в нашем Instagram!

Место
Украина
Тег
Холостяк-9
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