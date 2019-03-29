Кто покинул шоу в четвертом выпуске "Холостяка"

В четвертом выпуске шоу "Холостяк-9" вылетели всего две участницы, хотя несколько девушек ожидали конец для своей истории.
Среди девушек, которые покинули проект, оказались Аня и Настя. OBOZREVATEL следил за развитием событий.
Главный герой Никита Добрынин не смог определить, возможны ли с Аней отношения. Ведь она так и не смогла выразить свои чувства ему лично, а не на камеру.
"Нет продолжения, мы не понимаем друг друга, позволь я тебя проведу", – сказал Добрынин на церемонии вручения роз.
К слову, Аня восприняла вылет из шоу со свойственным ей холодом. Не даром еще на первом свидании она подарила ему ледяное сердце.
Следом за Аней проект покинула Настя. Никита решил не питать лишних надежд у девушки и не занимать ее время.
"Я не могу тебе дать те чувства. Извини, мы должны попрощаться", – сказал Никита и проводил девушку в машину.
Настя очень расстроилась. Они провели красивое свидание на верблюдах в Египте, а конец истории оказался очень сложным, ведь участница только началась раскрываться.
Как сообщал OBOZREVATEL:
"Холостяк-9" стартовал 8 марта 2019 года. Участницы всячески старались удивить главного героя.
На первую вечеринку пришли и близкие друзья Никиты – Слава Каминская и Сергей Чеботаренко. Пока он приглашал девушек на тет-а-тет, они общались с остальными участницами.
Позже стало известно, кого именно выбрал Холостяк. Были опубликованы фото девушек с заветными розами. Никита Добрынин оценил первую вечеринку, рассказав, как воспринял девушек.
Во втором выпуске Никита пригласил двух участниц в Египет на двойное свидание.
Все подробности третьего выпуска читайте по ссылке. С проекта ушли сразу три девушки.
В третьем выпуске Добрынин подарил розы сразу трем участницам еще до конца выпуска. Ими оказались Марина, София и Оля.
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