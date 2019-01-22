Кто первый? Определен порядок выступлений участников Нацотбора на Евровидение

Во вторник, 22 января, в рамках Национального отбора претендентов на участие в Евровидении-2019 канал СТБ провел традиционную жеребьевку, определив порядок выступлений заявленных ранее конкурсантов.

16 участников отборочного этапа по очереди тянули жребий, согласно которому были поделены на две группы по 8 исполнителей, а также распределены по двум полуфиналам — на 9 и 16 февраля. Каким будет расписание Нацотбора-2019, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

I полуфинал (9 февраля)

The Hypnotunez LETAY VERA KEKELIA "ЦеШО" YUKO MARUV Brunettes Shoot Blondes BAHROMA

II полуфинал (16 февраля)

Ivan NAVI ANNA MARIA KAZKA KIRA MAZUR LAUD KHAYAT Braii Freedom jazz

Как будут определены финалисты

В каждом из полуфиналов участники отбора исполнят конкурсную песню, с которой намерены представить в этом году Украину на Евровидении-2019 в Израиле.

В ходе каждого из полуфиналов будет проведено смс-голосование телезрителей, которые смогут поддержать своего фаворита. Баллами участников оценят и члены жюри Национального отбора.

В финал из каждого полуфинала пройдут по три конкурсанта, которые набрали максимальную сумму баллов по итогам голосования жюри и телезрителей (50/50). Далее, 22 февраля, шесть финалистов посоревнуются между собой за билет в Тель-Авив.

Напомним, что состав жюри Нацотбора прошлого года не изменился, в 2019-м в него вошли победительница Евровидения-2016 Джамала, шоумен, композитор, член жюри шоу "Х-фактор" Андрей Данилко и композитор, основатель проекта The Maneken, саунд-продюсер групп ONUKA и The Elephants Евгений Филатов.

Ранее стало известно, что певица TAYANNA отказалась от участия в Национальном отборе на Евровидение. Причина отказа осталась неизвестной. В ходе жеребьевки продюсер отборочного этапа Руслан Квинта объявил, что Татьяну Решетняк в списке конкурсантов замети исполнительница MARUV.

Читайте также на OBOZREVATEL детальный разбор 16 претендентов на участие в Евровидении-2019 от Украины в первой и второй частях большого материала.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!