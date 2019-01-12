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Кто они и что поют? Главное о претендентах на Евровидение от Украины. Часть 2

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В Украине объявили полный список претендентов на участие в песенном конкурсе Евровидение-2019. До Национального отбора остается меньше месяца и OBOZREVATEL продолжает знакомить читателя с исполнителями и группам, которые выразили желание представлять страну в Израиле.

Среди 16 конкурсантов находятся как довольно известные имена, так и менее знакомые (пока) рядовому украинцу. В первой части материала мы уже рассказывали о таких участниках Нацотбора, как Braii, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, The Hypnotunez, LAUD, TAYANNA и Brunettes Shoot Blondes, настал черед второй восьмерки.

VERA KEKELIA

Певица VERA KEKELIA начала карьеру в 2010 году, выходу на большую сцену предшествовал вокальный телепроект "Суперзірка", в котором девушка уверенно дошла до финала. Позже артистка несколько лет пела в составе поп-группы "А.Р.М.И.Я.", в 2017-м приняла участие в проекте "Голос країни", где попала в команду Сергея Бабкина.

Знакомой Вера может показаться и любителям телевизионного юмора, ведь участвовала она и в проекте "Женский Квартал" комиков студии "Квартала 95". Свой первый сингл певица выпустила летом 2018 года, сценический опыт, впечатляющие вокальные данные и романтичный образ стали ключами к успеху девушки.

"ЦеШо"

Яркий квинтет "ЦеШо", вооружившись духовыми инструментами, ударными и контрабасом, станет еще одним конкурентом энергичным и очень интересным для визуального восприятия Freedom jazz и The Hypnotunez.

Группа собралась в 2017 году как театральный проект Влада Троицкого, основателя Гогольфеста, театра Дах, а также идеолога нашумевших проектов "ДахаБраха" и Dakh Daughters. В состав "ЦеШо" вошли барабанщик и четыре девушки, взявшие на себя аккордеон, виолончель, контрабас, гармонику, саксофон и массу мелких побрякушек. Зачастую команду представляют как "кукольное социальное кабаре", и участие коллектива в национальном отборе - это еще один яркий перформанс, который непременно порадует зрителей не только звуком, но и картинкой.

Ivan NAVI

Творчество 26-летнего львовянина Ивана Сяркевича наверняка хорошо знакомо украинским поклонникам MONATIK’а или Макса Барских. Артист делает упор на легкие танцевальные ритмы, дополняя их лирикой о любви, молодости и развлечениях.

В 2013 году хитмейкер, чьи клипы собирают сегодня миллионы просмотров в YouTube, стал участником шоу "Голос країни". Под крылом Олега Скрипки певец дошел до полуфинала, однако далее уступил место соперникам. Идейным вдохновителем, в том числе и автором сценического имени Ivan NAVI, стал в 2015 году Кузьма Скрябін, который обратил внимание на активного участника проекта "Співай як зірка" на "Новом канале".

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Стиль и эффектная внешность, приятный вокал и светлые подвижные ритмы - все это, не сомневайтесь, принесло Ивану немалое количество поклонников, которые явно поддержат своего фаворита на Нацотборе.

ANNA MARIA

К слову о том, что Национальный отбор в этом году будет интересно наблюдать, за билет на Евровидение с песней The Road поборется довольно интересный дуэт близняшек ANNA MARIA.

Сестры Опанасюк из Крым занимаются музыкой с ранних лет. Девушки много экспериментировали с образами, танцами, стилем и звучанием, осваивали сцену, на которой сегодня держатся довольно-таки уверенно. В декабре прошлого года ANNA MARIA презентовали англоязычный трек On The Road, с которым выступят на Нацотборе и расскажут зрителям о поиске своего пути.

BAHROMA

В этом году альтернативщики BAHROMA отметят свое 10-летие на украинской сцене. Свой первый сингл и клип к нему группа выпустила в 2009-м, аранжировщиком дебютной песни выступил клавишник ОЕ Милош Елич. В том же году коллектив в украинских СМИ назвали "надеждой отечественного поп-рока".

С 2014-го BAHROMA пополнили свою дискографию четырьмя студийными пластинками и целой коллекцией клипов. Что же касается Национального отбора на Евровидение, для музыкантов он будет не первым, в 2011 году группа уже пробовала свои силы с песней "Ее Имя".

LETAY

Поп-рок-группа LETAY из Харькова возвращается на сцену Национального отбора за вторым шансом. В 2017-м коллективу не удалось покорить публику песней World Is Calling, и музыканты решили попытать удачи снова.

Как и многих других участников Национальных отборов, мало успешная попытка попасть на сцену главного песенного конкурса Европы лишь подтолкнула LETAY к развитию. В том же году харьковчане с песней "Кохайтесь" выиграли конкурс "Хит-Конвейер" от телеканала М2, сняли клип, а недавно презентовали новый сингл и лирик-видео к песне "Мила моя".

КiRA MAZUR

Уроженку Винницкой области КiRA MAZUR, певицу, композитора и автора собственных песен нередко называют одной из наиболее экстравагантных молодых исполнительниц Украины. Прокладывая путь на сцену, девушка неоднократно сталкивалась с нежеланием продюсеров сотрудничать, на попытки заявить о себе она получала один ответ - "не формат".

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Неудачи не остановили Мазур, которой довольно скоро подвернулся шанс поработать французским продюсером и обладателем премии Grammy Керредином Солтани. В 2018-м девушка выпустила дебютный альбом "MIЙ FOLK", в который вошли восемь представленных ранее синглов и два свежих трека. Для участия в Национальном отборе исполнительница написала песню "Дихати".

KHAYAT

Выход молодого исполнителя KHAYAT на сцену Нацотбора станет одновременно знакомством с публикой, ведь много пока об артисте не расскажешь, впрочем, как и о его стилистических особенностях. В сети доступны к прослушиванию лишь два трека - "Девочка" и "Ясно", вышедшие на лейбле Ивана Дорна Masterskaya. Судя по всему, покорять аудиторию певец намерен фолковым вокалом в тандеме с современными электронными битами.

Как сообщалось ранее, В Украине определили судей Национального отбора на Евровидение-2019. Состав жюри прошлого года не изменился, в него вошли певица Джамала, шоумен, композитор, член жюри шоу "Х-фактор" Андрей Данилко и композитор, основатель проекта The Maneken, саунд-продюсер групп ONUKA и The Elephants Евгений Филатов.

22 января организаторы Национального отбора проведут традиционную жеребьевку, которой определят порядок выступлений заявленных артистов в первом (9 февраля) и втором (16 февраля) полуфиналах. Финал, во время которого телезрители выберут представителя Украины, состоится 23 февраля.

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Автор
Юрий СомовЮрий Сомов
Персоны
Андрей ДанилкоДжамалаThe Maneken
Место
Украина
Теги
Евровидениешоушоу-бизнесмузыкавидеоклип
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