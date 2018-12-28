Кто и почему избил DZIDZIO в Киеве: появились детали инцидента

В пятницу, 28 декабря, в Киеве неизвестные напали на поп-певца DZIDZIO (Михаила Хому). После короткого разговора злоумышленники избили артиста и сбежали из-под офиса радиостанции, где должно было состояться его интервью.

После того, как певцу была оказана первая медицинская помощь, удалось выяснить, что одного из нападавших Михаил Хома узнал, им является его тезка, некий Михаил Мешков. В компании артиста Meison Entertainment утверждают, что Мешков — рейдер, претендующий на 25% процентов ее дохода. Детали узнавал OBOZREVATEL.

Фото: umoloda.kiev.ua

Нападение на артиста произошло утром, по состоянию на 13:00 Михаил Хома все еще оставался под присмотром врачей, деталей о его состоянии или последствиях избиения нет. В свою очередь, к происшествию подключилась полиция, там пообещали, что злоумышленников найдут.

Как рассказала изданию представитель DZIDZIO Лилия Слюсар, нападавшего Михаила Мешкова певец знает, этот человек утверждал ранее, что ему принадлежит часть компании и доходов Meison Entertainment.

"Этот человек утверждает, что бывший участник группы DZIDZIO Олег Турко, он же Лесик, продал ему свои 25% компании. Еще несколько месяцев назад он заявил об этом", — уточнила она.

Действительно ли между Олегом Турко и Михаилом Мешковым была подобная сделка, в компании не знают. Подтверждений этому якобы нет — ни документальных, ни словесных со стороны бывшего участника коллектива DZIDZIO.

Олег Турко (Лесик) Фото: fakty.ua

"Мы ставим этот факт под сомнение, потому что мы не знаем, насколько правомерно все это было произведено. Мы не уверены, что он является теперь новым владельцем 25% компании наряду с двумя другими совладельцами", — добавила Слюсар.

По меньшей мере несколько раз с требованиями получить свою долю от Meison Entertainment Михаил Мешков уже наведывался в офис компании, где получал отрицательный ответ.

"Кричал: "выплачивайте мне, делитесь" и все такое, — вспомнила представительница DZIDZIO. — На каких основаниях наши владельцы и основатели должны это делать, мы не понимали и, конечно же, не делали. Дальше человек стал переходить к прямым угрозам: он угрожал Михаилу и другим нашим коллегам, которые задействованы в процессе и концертной деятельности".

Представители певца считают, что Михаил Мешков увидел в сети анонс предстоящего интервью Хомы на радио "Хит ФМ" и решил лично подловить артиста с двумя неизвестными.

"Завязался разговор. Со слов Михаила, они начали предъявлять какие-то претензии, и один из неизвестных нанес Михаилу телесные повреждения", — продолжила менеджер.

Деталей избиения также на данный момент нет. Известно, что артисту достались как минимум два удара по лицу. Другие подробности пока остаются в тайне, так как полиция начала расследование преступления и поиски злоумышленников.

В сети к моменту публикации материала появилось первое видео, на котором Михаил Хома прокомментировал случившееся. В коротком интервью журналистам "Информатора" артист рассказал, что нападение было снято камерами у офиса радиостанции, к тому же он успел снять на телефон, как нападавшие бежали на черных внедорожниках и одном легковом автомобиле.

Сейчас DZIDZIO намерен добиваться справедливого наказания для нападавших. Для этого, как подчеркнул певец, у него есть все основания и необходимые улики.

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