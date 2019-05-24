"Кто будет Коломойского пародировать?" Первая леди показала проект ''Квартала 95'' без Зеленского

23 мая в "Октябрьском дворце" в Киеве прошли съемки первого выпуска юмористического шоу "Лига смеха" с новым ведущим – участником "Квартала 95" Евгением Кошевым.

Первая леди страны Елена Зеленская на странице в Instagram поделилась фотографией Кошевого на сцене, а также показала свои снимки из зрительного зала и гримерки.

"Новый ведущий "Лиги смеха" – старый друг-человек-эмодзи. В добрый путь!" – написала она в одном из постов.

"Кто будет Коломойского пародировать?" "Жека, не подведи президента", "Красивый ведущий", "А похудел как от радости", – пишут в комментариях.

Напомним, ранее Кошевой позабавил зрителей в видео о своей новой роли – ведущего "Лиги смеха" после ухода Владимира Зеленского. "Режим Зеленского хватит терпеть!" – пошутил он в ролике.

Иллюстрация. Владимир Зеленский в "Лиге смеха" beztabu.net

Как сообщал OBOZREVATEL, "Вечерний квартал" будут вести участники команды "Днепр", актеры и ведущие Игорь Ласточкин и Юрий Ткач. На постоянной основе к "Кварталу" присоединяется капитан команды "Стадион Дубрава" Владимир Мартынец.

Также читайте материал OBOZREVATEL о том, что будет с "Кварталом 95" после ухода Зеленского.

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