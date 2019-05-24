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"Кто будет Коломойского пародировать?" Первая леди показала проект ''Квартала 95'' без Зеленского

1.9тЧитать материал на украинском

23 мая в "Октябрьском дворце" в Киеве прошли съемки первого выпуска юмористического шоу "Лига смеха" с новым ведущим – участником "Квартала 95" Евгением Кошевым.

Первая леди страны Елена Зеленская на странице в Instagram поделилась фотографией Кошевого на сцене, а также показала свои снимки из зрительного зала и гримерки.

"Новый ведущий "Лиги смеха" – старый друг-человек-эмодзи. В добрый путь!" – написала она в одном из постов.

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"Если будет совсем худо..." Кошевой рассказал о дальнейшей судьбе "Квартала" без Зеленского

"Кто будет Коломойского пародировать?" "Жека, не подведи президента", "Красивый ведущий", "А похудел как от радости", – пишут в комментариях.

"Кто будет Коломойского пародировать?" Первая леди показала проект ''Квартала 95'' без Зеленского
"Кто будет Коломойского пародировать?" Первая леди показала проект ''Квартала 95'' без Зеленского
"Кто будет Коломойского пародировать?" Первая леди показала проект ''Квартала 95'' без Зеленского
"Кто будет Коломойского пародировать?" Первая леди показала проект ''Квартала 95'' без Зеленского
"Кто будет Коломойского пародировать?" Первая леди показала проект ''Квартала 95'' без Зеленского

Напомним, ранее Кошевой позабавил зрителей в видео о своей новой роли – ведущего "Лиги смеха" после ухода Владимира Зеленского. "Режим Зеленского хватит терпеть!" – пошутил он в ролике.

Иллюстрация. Владимир Зеленский в "Лиге смеха"

Иллюстрация. Владимир Зеленский в "Лиге смеха"

beztabu.net

Как сообщал OBOZREVATEL, "Вечерний квартал" будут вести участники команды "Днепр", актеры и ведущие Игорь Ласточкин и Юрий Ткач. На постоянной основе к "Кварталу" присоединяется капитан команды "Стадион Дубрава" Владимир Мартынец.

Также читайте материал OBOZREVATEL о том, что будет с "Кварталом 95" после ухода Зеленского.

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Персоны
Елена ЗеленскаяЕвгений Кошевой
Место
УкраинаКиев
Теги
Лига смеха95 КварталфотографиишоуInstagram
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
А кто хочет продолжать смотреть юмористические шоу с участием Зеленского, может включить новости.
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