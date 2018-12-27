''Крым – Украина'': запрещенная СБУ Лолита сделала громкое заявление

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская назвала Крым частью Украины, отметив, что осуждает любую войну и не участвует в политических играх.

Артистка также отметила, что новость о закрытии ей въезда в Украину из-за поездок в Крым, стала для нее неожиданной, и она не считает, что нарушила законодательство. Об этом Милявская рассказала в интервью, опубликованном на YouTube-канале "Крючок TV" (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Я – гражданка России. Я въехала по своему паспорту на ту территорию, которую Россия сейчас считает своей. Для меня Крым – это по-прежнему Украина, в душе. Я общаюсь с Крымом. Кстати, ни одной таблички не убрали на украинском языке. Я приезжаю в Крым – пою на украинском языке, я в России пою на украинском. Любая война – это бабки. Зачем мне заниматься ерундой, в которой я ничего не понимаю? Зачем мне было объезжать?" – высказалась певица.

Лолита Милявская Комсомольская правда

Также Лолита добавила, что политика для нее – "далекое" понятие и артистка совершенно не разбирается в "политических играх".

"Я не участвовала ни в одном политическом концерте. Для меня не существует никаких политических игр в угоду кому-то. Нет у меня политического будущего" ,– пояснила артистка.

Напомним, в апреле 2017 года Лолиту, направлявшуюся на Украину, высадили из поезда на пограничном контроле и заставили возвращаться в Москву. По словам пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины, Лолите запретили въезд в страну на три года. Решение связано с посещением артисткой Керчи в 2015 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лолита Милявская, которая родилась в украинском городе Мукачево, завещала после смерти развеять часть ее праха в Украине.

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