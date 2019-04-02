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Круче The Prodigy? MOZGI номинировали на престижную премию в Европе за "самый трешовый" клип

1.4тЧитать материал на украинском

Клип украинской группы MOZGI на песню "Полюбэ" номинировали на престижную европейскую Berlin Music Video Awards-2019.

Так, MOZGI будут бороться за победу в номинации Most Trashy (самый трешовый клип) вместе с такими знаменитыми группами, как The Prodigy, FAQ и другими. Об этом изданию OBOZREVATEL сообщила пресс-служба коллектива (чтобы посмотреть клип, доскролльте новость до конца).

Клип на песню "Полюбэ" снятый MOZGI Production под руководством режиссера Леонида Колосовского, который работал со многими топовыми украинскими артистами, в частности группой "Время и Стекло", Олей Поляковой, DZIDZIO и другими.

Съемки клипа "Полюбэ"

Съемки клипа "Полюбэ"

Пресс-служба MOZGI

Креативный сценарий "Полюбэ" был разработан совместно с MOZGI Ideas. Видео за несколько месяцев собрало более 15 млн просмотров на YouTube, и получило награду от X-Ray Marketing Awards (mmr.ua) в номинации "Ре:актив года": За то, что пакет АТБ стал круче пакета BMW.

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Отметим, этом году Berlin Music Video Awards состоится в седьмой раз и будет проходить с 28 мая по 1 июня. Победителя в номинации Most Trashy определят 31 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная украинская группа "Время и Стекло"презентовала новую песню на украинском языке. Трек "Дим" произвел настоящий фурор в сети.

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Персоны
Алексей Потапенко (Потап)Алексей Завгородний (Позитив)Mozgi
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наградашоу-бизнес
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