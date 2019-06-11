Кража самой дорогой картины в мире: СМИ узнали, где она

Самая дорогая картина "Спаситель мира" Леонардо да Винчи нашлась на яхте Serene наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.
Как говорится в материале портала Artnet, который специализируется на искусстве, полотно было доставлено посреди ночи на самолете и будет храниться на судне, пока власти Саудовской Аравии не построят масштабный культурный центр в районе города Аль-Ула.
Уточняется, что яхта была построена в 2011 году для российского водочного магната Юрия Шефлера, затем ее сдавали в аренду Биллу Гейтсу за 5 миллионов долларов в неделю. После этого она оказалась в распоряжении наследного принца Саудовской Аравии.
"Спаситель мира" Леонардо да Винчи
Christie's Images Ltd.
"Как утверждают мои источники, картина останется на борту до тех пор, пока Мухаммед бен Салман не преобразует древний саудовский район Аль-Ула в огромный культурный центр", – сказано в материале.
Яхта Serene
Wikimedia
Как сообщал OBOZREVATEL, картина "Спаситель мира" Леонардо да Винчи долго считалась утраченной. В 2017 году полотно продали частному коллекционеру на аукционе за 450 миллионов долларов, из-за чего его начали называть самым дорогим произведением искусства в истории.
Считается, что картина была написана после 1505 года. В 2019 году сотрудники Лувра и филиале художественного музея в Объединенных Арабских Эмиратах заявили, что понятия не имеют, где находится творение да Винчи.
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