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Кража самой дорогой картины в мире: СМИ узнали, где она

6.6тЧитать материал на украинском

Самая дорогая картина "Спаситель мира" Леонардо да Винчи нашлась на яхте Serene наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

Как говорится в материале портала Artnet, который специализируется на искусстве, полотно было доставлено посреди ночи на самолете и будет храниться на судне, пока власти Саудовской Аравии не построят масштабный культурный центр в районе города Аль-Ула.

Уточняется, что яхта была построена в 2011 году для российского водочного магната Юрия Шефлера, затем ее сдавали в аренду Биллу Гейтсу за 5 миллионов долларов в неделю. После этого она оказалась в распоряжении наследного принца Саудовской Аравии.

"Спаситель мира" Леонардо да Винчи

"Спаситель мира" Леонардо да Винчи

Christie's Images Ltd.

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"Как утверждают мои источники, картина останется на борту до тех пор, пока Мухаммед бен Салман не преобразует древний саудовский район Аль-Ула в огромный культурный центр", – сказано в материале.

Яхта Serene

Яхта Serene

Wikimedia

Как сообщал OBOZREVATEL, картина "Спаситель мира" Леонардо да Винчи долго считалась утраченной​​​. В 2017 году полотно продали частному коллекционеру на аукционе за 450 миллионов долларов, из-за чего его начали называть самым дорогим произведением искусства в истории.

Считается, что картина была написана после 1505 года. В 2019 году сотрудники Лувра и филиале художественного музея в Объединенных Арабских Эмиратах заявили, что понятия не имеют, где находится творение да Винчи.

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