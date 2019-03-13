Красиво жить не запретишь: самая богатая певица Украины показала свой роскошный особняк

Украинская артистка, жена миллиардера Мохаммада Захура Камалия в сюжете ТСН.19:30 показала свой роскошный особняк (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, по словам Камалии, они вместе с мужем переехали в поместье еще 10 лет назад, а его дизайн она разработала сама. Особняк обслуживают 20 человек — повар, помощницы, гардеробщица, водители, садовник и прочие. Также у них есть даже человек, который занимается исключительно собаками.

Мохаммад Захур с Камалией и детьми Фото: clutch.ua

Кроме того, у пары также есть еще дома в Лондоне, Москве, Дубае и на испанском побережье.

Камалия и Мохаммад Захур Фото: Tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная российская певица Лолита Милявская в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" показала свой роскошный дом в Болгарии.

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