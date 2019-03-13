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Красиво жить не запретишь: самая богатая певица Украины показала свой роскошный особняк

2.3тЧитать материал на украинском

Украинская артистка, жена миллиардера Мохаммада Захура Камалия в сюжете ТСН.19:30 показала свой роскошный особняк (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, по словам Камалии, они вместе с мужем переехали в поместье еще 10 лет назад, а его дизайн она разработала сама. Особняк обслуживают 20 человек — повар, помощницы, гардеробщица, водители, садовник и прочие. Также у них есть даже человек, который занимается исключительно собаками.

Красиво жить не запретишь: самая богатая певица Украины показала свой роскошный особняк

Мохаммад Захур с Камалией и детьми

Фото: clutch.ua

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Кроме того, у пары также есть еще дома в Лондоне, Москве, Дубае и на испанском побережье.

Красиво жить не запретишь: самая богатая певица Украины показала свой роскошный особняк

Камалия и Мохаммад Захур

Фото: Tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная российская певица Лолита Милявская в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" показала свой роскошный дом в Болгарии.

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Персона
Камалия
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Так это не она а муж ейный богатый, а она сосет видать хорошо
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