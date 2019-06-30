"Краса страны": Каменских сверкнула пышной грудью на съемках "Х-фактора"

Украинская певица Настя Каменских (NK), которая вышла замуж за шоумена и продюсера Алексея Потапенко (Потап), выложила в сеть соблазнительное фото.

На снимке, который она разместила на своей странице в Instagram, можно увидеть ее в облегающем платье телесного цвета.

Одеяние 32-летней звезды выгодно подчеркнуло ее сексуальные изгибы тела. Снимок был сделан во время съемок юбилейного десятого сезона шоу "Х-фактор", где Каменских в очередной раз стала членом жюри.

Настя Каменских instagram.com/kamenskux

Подписчики артистки оценили ее смелый снимок и оставили восторженные комментарии под кадром:

"Блииин какая же она сексуальная", "Краса страны", "Настя, спору нет, вы сексимвол и очарование в Украине и за ее территорией", "Шикарня", "Богиня!".

Отметим, ранее Каменских выкладывала фото в этом наряде. На нем певицу можно увидеть во всей красе в полный рост.

Настя Каменских instagram.com/kamenskux

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Потап и Каменских растрогали нежностями в сети. Певица опубликовала снимок в Instagram и мило его подписала.

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