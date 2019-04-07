Кошевому – 35: как выглядел юморист до фирменной лысины

В воскресенье, 7 апреля, свой 35 день рождения отмечает украинский юморист и шоумен, участник студии "Квартал 95" Евгений Кошевой.

Сегодня отсутствие волос - часть имиджа Евгения Кошевого. Однако как часто шутит комик, так было не всегда. В день рождения шоумена OBOZREVATEL вспомнил, как он выглядел до появления фирменной лысины.

Евгений Кошевой родился в пгт Ковшаровка Харьковской область в семье котельщика и воспитательницы детского сада. В 1989 году семья переехала в Алчевск в Луганской области. Будущий юморист с детства мечтал стать певцом, учился в музыкальной школе играть на саксофоне, принимал участие в школьных театральных постановках.

По завершении школы в 2000 году Кошевой поступил на актерский факультет Луганского колледжа культуры. Уже на первом курсе колледжа он стал участником студенческой команды КВН "Кого позвать?". В составе команды КВН "Ва-Банкъ" играл с 2001 по 2005 год.

В мае 2001 года в Киеве, чтобы изобразить Александра Розенбаума и певца Витаса, Кошевой побрился наголо, что правда, номер на ТВ так и не попал. Как рассказывал комик, волосы у него были русые, однако после того случая они так и не отросли.

"Моя парикмахерская — в моей ванной комнате… Зеркало, станок — и вперед! Занимает 40 минут с душем", - часто шутит Кошевой.

С того времени отсутствие волос стало частью имиджа юмориста. Хотя шутки и вопросы по этому поводу он получает до сих пор.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в четверг, 4 апреля российскому секс-символу, актеру и телеведущему Дмитрию Нагиеву исполнилось 52 года. В день рождения сын звезды сериалов "Кухня" и "Физрук" Кирилл Нагиев показал, как Дмитрий выглядел в молодости, опубликовав архивный снимок в Instagram.

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