Кошевой, Полякова и Дорофеева рассказали, кто для них самый близкий друг в жизни

9 июня во всем мире отмечают День друзей. Тренера проекта "Лига смеха" рассказали, кто для них самый близкий друг в жизни. Новые выпуски проекта выйдут уже осенью, а съемки Летнего кубка состоятся в Киеве 20 августа.

Юрий Ткач: "Моя жена Викуся – мой самый близкий друг. Мы сразу поняли, что должны быть вместе, хоть наш роман и начался с дружеских отношений. У нас была любовь с первого взгляда со всеми вытекающими отсюда последствиями. Помню, я обратил внимание, что Вика называла меня нормальным чуваком, и меня это сразу зацепило. Ведь нормальный друг – это тот, с которым можно обо всем поговорить, нескучно и помолчать, и который с полуслова тебя понимает. Моя Вика именно такая".

Влад Яма: "У меня есть друг Дима, который стал крестным моего сына. Он был моим товарищем еще по университету. Мы познакомились в общежитии, и через многое прошли вместе. Он тоже связан со спортом и работает фитнес-тренером. Так сложилось, что сейчас он живет в Майами, но дружбе это не помеха. За полтора года, например, мы уже два раза ездили к нему в гости. Так что даже большие расстояния – не повод прерывать связь с настоящими друзьями".

Евгений Кошевой: "У меня два близких друга – это теща и Вова Зеленский. Я могу им позвонить в любое время дня и ночи. С Вовой мы познакомились на фестивале КВН, когда он уже был звездой, а мне было лет 17. Ну а с тещей, которую я уже много лет называю мамой, меня познакомила, собственно, моя жена Ксюша, когда мы только начали встречаться".

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Оля Полякова: "Так получилось, что муж мне заменил всех подруг. Они, конечно, и сейчас есть, но муж по правде мне интереснее. Простите, мои любимые девочки. Кроме того, с подругой я бы не смогла прожить в одном доме 15 лет"

Надя Дорофеева: "Я люблю людей и стараюсь окружать себя хорошими и позитивными ребятами. Все из компании "MOZGI Entertainment" действительно являются моими близкими друзьями. Ко мне на выступления "Лиги смеха" часто приходит подруга Маша и мой муж Вова. У меня нет такого, что друзья "кучкуются" по разным компаниям, и только я – связующее их звено. Все важные события мы отмечаем и проводим вместе".

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Стас Боклан: Самый близкий мой друг – это моя жена. Мы можем говорить и обсуждать что угодно. В этом же и заключается дружба. Поэтому мы уже и много лет вместе"

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