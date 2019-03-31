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/Шоубиз

Кошевой, Осадчая, Вакарчук и другие: как голосовали украинские звезды

2.8тЧитать материал на украинском

31 марта в Украине проходит первый тур президентских выборов. Многие звезды шоу-бизнеса тоже не остались в стороне и пошли голосовать.

Кто из звезд проголосовал на выборах президента Украины - читайте в подборке OBOZREVATEL.

Телеведущий Александр Скичко опубликовал в своем Instagram пост. "Галочку поставил! При чем такую жирную, что бы точно не вытерли!!! А вы уже исполнили свой гражданский долг?", — написал он.

"Лично я буду голосовать в Черкассах. Не профукайте свое право голосовать", — написал в Facebook телеведущий Сергей Притула.

Также не проигнорировала выборы звездна пара телеведущих Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов.

Новости
Выборы в Украине: появились свежие данные по явке избирателей

Победительница "Танці з зірками" Илона Гвоздева призвала украинцев идти на выборы.

Шоумен и юморист Юрий Ткач снял на видео, как ходил голосовать в своей родной школе в Днепре.

Народная артистка Украина Таисия Повалий, которая периодически живет и работает в России, а также была подругой беглого президента Януковича, возмутила пользователей сети снимком из избирательного участка.

На странице "95 квартала" появилось видео, на котором шоумен и друг кандидата в президенты Украины Евгений Кошевой показывает, как дела на их избирательном участке.

Также на странице "Квартала" появилось фото кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, опускающего бюллетень в урну.

Кошевой, Осадчая, Вакарчук и другие: как голосовали украинские звезды

Музыкант и лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук пришел голосовать вместе с женой.

"Думаю, что каждый из нас перед тем, как голосовать имеет взвесить все" за "и" против ", должен взвесить самое главное: куда движется страна и каким образом и что тот или иной кандидат предлагает для этого движения. Я взвесил. Надеюсь все мы взвесили ", - прокомментировал Вакарчук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В 8:00 воскресенья, 31 марта, в Украине стартовало голосование на выборах президента-2019.

  • В бюллетенях – 39 кандидатов. Фаворитами президентской гонки, согласно данным соцопросов, являются шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко.

  • Избирательные участки будут работать до 20:00. Для проведения выборов создано 199 избирательных округов на всей территории Украины (ориентировочно 29888 избирательных участков), за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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Персоны
Владимир ЗеленскийЕвгений КошевойСергей ПритулаЮрий ГорбуновКатерина Осадча
Место
Украина
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Д Алексей
Д Алексей
Обоз, мы запомнили отсутствие комментов под статьями относительно воровки Тимошенко, мы не тролли и спросим тебя и всех кто тобой (((( там возле твоего офиса плитку и мрамор продают... увидите суки Вакарчуку огромное - Дякуемо
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bender bender
bender bender
зірки-вони у небі.а те що ви тут засвітили-це шлак. дивно було побачити на фото шльондру ПОВАЛІЙ зі ШМАРІВКИ....
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