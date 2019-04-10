"Корона не жмет?" Лободу жестко разгромили в сети за пафос

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, нарвалась на жесткую критику в сети из-за пафоса.

Она опубликовала видео, на котором королевской походкой движется к сцене из гримерки (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Походка решает. Рррррр", – подписала звезда, однако поклонники не были с ней согласны.

instagram Светлана Лобода

В комментариях многие отметили, что Лобода страдает от "звездной болезни". Более того, в очередной раз в сети напомнили, что она выглядит и ведет себя вульгарно.

"Спустить с небес", "Песни конечно классные, но сама чересчур выпендрежная", "Вся искусственная, наигранная, фальшивая и пафосная", "Мать двоих детей вывалила с*ськи. Фу, позорище", "Давно зазвездилась", "Стиль – все что было на помойке", "Зазвездилась, пафосу стало очень много", "Что-то слишком перебарщивает эта мадам своей "значимостью"... Корона не жмет?", "Боже какая она вульгарная", "Высоко летает, больно падать будет... наивная", – отреагировали поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лобода опубликовала серию откровенных фото, на которых запечатлена полностью обнаженной, из-за чего попала под шквал критики.

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