Королева соула: в США умерла знаменитая певица из 70-х

В четверг, 16 августа, в США на 77 году жизни скончалась знаменитая соул/джаз-певица Арета Франклин.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на заявление членов семьи знаменитости.

Арета Франклин

Как стало известно ранее, еще несколько дней назад родные собрались у постели 76-летней артистки, уже тогда в прессе появилось сообщение, что Франклин находится при смерти. Последние годы знаменитость боролась с онкологическим заболеванием, а именно раком поджелудочной железы.

За годы карьеры Арету Франклин не единожды называли королевой соула. Самая известная песня исполнительницы "Respect", выпущенная в 1967 году, до сих пор считается гимном феминизма, именно за нее певица получила две награды "Грэмми".

В 1987 году Франклин стала первой женщиной, чье имя внесли в "Зал славы рок-н-ролла". В 2008-м журнал Rolling Stone признал ее величайшей певицей в истории.

В 2010 году у Франклин диагностировали рак. Ее последнее выступление состоялось в ноябре 2017 года для фонда борьбы со СПИДом, основанного певцом Элтоном Джоном.

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