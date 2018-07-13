"Королева соблазна": Дорофеева восхитила сексуальным телом

Вокалистка популярной в Украине группы "Время и стекло" Надя Дорофеева восхитила своих поклонников соблазнительным фото, на котором изображена в купальнике.

Артистка сфотографировалась в экстравагантном образе: на ней был белый слитный купальник, который дополнен широким пиджаком и интересным головным убором. Примечательно, что снимок опубликовал в своем Instagram-аккаунте известный артист MONATIK.

"Надя Дорофеева, ты невероятная!" - похвалил коллегу MONATIK.

Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official) 13 Июл 2018 в 1:39 PDT

Фото было сделано на побережье Ниццы во время съемок их совместного клипа на песню "Глубоко", который выйдет в скором времени.

Поклонники Нади расхвалили ее за смелый образ.

"Очень красиво! Шикарная!" - написали в комментариях к фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, Певица Надя Дорофеева и знаменитый хитмейкер MONATIK презентовали совместную песню "Глубоко" в пятницу, 13 июля. Пользователи сети пришли в восторг от новой музыкальной работы одного из самых ожидаемых дуэтов года, назвав песню шедевром.