Королева шансона: Дорофеева удивила выступлением на "Лиге смеха"

Участница популярной украинской поп-группы "Время и Стекло", тренер юмористического шоу "Лига смеха" Надя Дорофеева удивила поклонников образом звезды шансона (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

В нем она выступила во время эфира "Лиги смеха" в пятницу, 20 апреля. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале передачи.

Во время игры с командой "Николь Кидман" певица появилась на сцене в образе звезды шансона Надюхи Дорофеевской. Она пела песни "Время и Стекло" в стиле шансон и похабно шутила.

"Не понял, что за образ молодой Поляковой?" - сказал один из участников команды.

Как сообщал "Обозреватель", ранее однозубая Оля Полякова "порвала" зрителей "Лиги смеха".