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"Королева!" Осадчая поразила поклонников роскошным нарядом

1.9тЧитать новость на украинском

Украинская телеведущая Катя Осадчая поразила поклонников роскошным платьем.

В нем знаменитость вела первый прямой эфир вокального шоу "Голос країни-8", который вышел на телеэкранах в воскресенье, 15 апреля. Снимок со съемок Осадчая опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

В кадре Катерина запечатлена в роскошном зеленом платье, которое демонстрирует ее длинные стройные ноги.

Ви біля екранів? @goloskrainy_official в ефірі

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

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Поклонников телеведущей поразил ее образ, они рассыпались в комплиментах по поводу внешнего вида Осадчей.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Катя Осадчая сделала трогательное признание в любви своему мужу Юрию Горбунову.

Читайте все новости по теме "Голос країни" на Обозревателе.

Тема
Голос країни
Персона
Катя Осадчая
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