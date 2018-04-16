"Королева!" Осадчая поразила поклонников роскошным нарядом

Украинская телеведущая Катя Осадчая поразила поклонников роскошным платьем.

В нем знаменитость вела первый прямой эфир вокального шоу "Голос країни-8", который вышел на телеэкранах в воскресенье, 15 апреля. Снимок со съемок Осадчая опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

В кадре Катерина запечатлена в роскошном зеленом платье, которое демонстрирует ее длинные стройные ноги.

Поклонников телеведущей поразил ее образ, они рассыпались в комплиментах по поводу внешнего вида Осадчей.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Катя Осадчая сделала трогательное признание в любви своему мужу Юрию Горбунову.