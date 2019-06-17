"Королева морей": самая богатая певица Украины оголилась в Испании

Супруга 63-летнего пакистанского миллиардера Мохаммада Захура Камалия сразила поклонников смелым фото, сделанным на испанском острове Ибица.
На нем можно увидеть самую богатую певицу Украины в серебряно-золотом купальном костюме и накидке такого же цвета.
Одеяние 42-летней звезды оголило пикантные части ее тела. Снимок был сделан на одном из пляжей острова.
В подписи к фото Камалия объявила сезон отпусков открытым и рассказала о своих планах на лето. В частности артистка планирует посетить Одесский кинофестиваль, поучаствовать в скачках и проголосовать на выборах в ВР.
"Летние каникулы скоро! Вы готовы? Несмотря на то, что у меня есть расширенные планы на ближайшие два месяца, я все же время от времени буду возвращаться в Украину, чтобы принять участие в Одесском кинофестивале, двух этапах соревнований по конному спорту на Кубок Equides по выездке, и последнее, но не менее важное, отдать свой голос за кандидата от партии "Слуга народа". Summer holidays soon! Are you ready?" — подписала кадр Камалия.
Летние каникулы скоро! Вы готовы? Несмотря на то, что у меня есть расширенные планы на ближайшие два месяца, я все же время от времени буду возвращаться в Украину, чтобы принять участие в Одесском кинофестивале, двух этапах соревнований по конному спорту на Кубок Equides по выездке, и последнее, но не менее важное, чтобы отдать свой голос за кандидата от партии "Слуга народа". Summer holidays soon! Are you ready? Though I have extended plans for the next two months, yet I will come back to Ukraine from time to time to attend the Odessa Film Festival, the two stages of the Equides Dressage Cup equestrian competition and last but not least, to cast my vote in the parliamentary elections.
Многие подписчики звезды оценили ее горячий снимок, однако нашлись и те, кто раскритиковал постаревшее лицо артистки.
Скриншот
instagram.com/kamaliyaofficial
Скриншот
instagram.com/kamaliyaofficial
Скриншот
instagram.com/kamaliyaofficial
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Камалия показала свой роскошный особняк. По словам звезды, они вместе с мужем переехали в поместье еще 10 лет назад, а его дизайн она разработала сама.
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