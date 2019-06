"Королева морей": самая богатая певица Украины оголилась в Испании

Супруга 63-летнего пакистанского миллиардера Мохаммада Захура Камалия сразила поклонников смелым фото, сделанным на испанском острове Ибица.

На нем можно увидеть самую богатую певицу Украины в серебряно-золотом купальном костюме и накидке такого же цвета.

Одеяние 42-летней звезды оголило пикантные части ее тела. Снимок был сделан на одном из пляжей острова.

В подписи к фото Камалия объявила сезон отпусков открытым и рассказала о своих планах на лето. В частности артистка планирует посетить Одесский кинофестиваль, поучаствовать в скачках и проголосовать на выборах в ВР.

"Летние каникулы скоро! Вы готовы? Несмотря на то, что у меня есть расширенные планы на ближайшие два месяца, я все же время от времени буду возвращаться в Украину, чтобы принять участие в Одесском кинофестивале, двух этапах соревнований по конному спорту на Кубок Equides по выездке, и последнее, но не менее важное, отдать свой голос за кандидата от партии "Слуга народа". Summer holidays soon! Are you ready?" — подписала кадр Камалия.

Многие подписчики звезды оценили ее горячий снимок, однако нашлись и те, кто раскритиковал постаревшее лицо артистки.

Скриншот instagram.com/kamaliyaofficial

Скриншот instagram.com/kamaliyaofficial

Скриншот instagram.com/kamaliyaofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Камалия показала свой роскошный особняк. По словам звезды, они вместе с мужем переехали в поместье еще 10 лет назад, а его дизайн она разработала сама.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.