''Копыта, а не ножки'': Лорак разгромили за вульгарное танцевальное шоу

Скандальную украинскую певицу Ани Лорак, которая живет и работает в России, раскритиковали в сети за вульгарные снимки с выступления.

Фото в чрезмерно блестящем наряде в сопровождении балета артистка опубликовала в своем Instagram. Пользователи тут же указали Лорак на откровенно неудачный кадр.

При этом, поразили фанатов как костюмы танцовщиц, так и внешний вид самой артистки.

Instagram Ани Лорак

"Балет страшненький", "Как с бабушкиного комода", "Какая пошлость", "Фото явно неудачное", "Ну и лица, при чем у всех троих", — разгромили они сценические образы девушек.

Лорак же посоветовали использовать поменьше блестек и подчеркнули, что она не молодеет. "Копыта поросячьи, а не ножки", "Ну сколько можна этого блеска, саму не видно уже. Надоела", "Да это новый мем. Что с лицом?" — написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лорак возмутила поклонников провокационным нарядом.